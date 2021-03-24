Путин подписал закон о штрафах за продажу смартфонов и компьютеров без российского софта
Для юридических лиц сумма составит до 200 тысяч рублей.
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Президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах за продажу смартфонов и компьютеров без российского софта. Документ опубликован в среду на официальном портале правовой информации. В соответствии с ним, санкции вступят в силу с 1 июля 2021 года.
Поправка, касающаяся продажи "отдельных видов технически сложных товаров" с предварительно установленными программами, вносится в Кодекс РФ об административных правонарушениях. Нарушение законодательства повлечёт за собой штрафы — для должностных лиц в размере от 30 до 50 тысяч рублей, а для юридических — 50–200 тысяч рублей.
Напомним, что данный законопроект был внесён в Госдуму в июле 2019 года, а приняли его 16 марта 2021-го.
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