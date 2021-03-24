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Генсек НАТО Столтенберг обвинил Россию в "агрессивном" поведении и усилении военной мощи

Отношения с Москвой он назвал трудными.

24 марта 2021, 13:03
<p>Фото © Adam Guz /Gallo Images Poland/Getty Images</p>

Фото © Adam Guz /Gallo Images Poland/Getty Images

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс обеспокоен "агрессивными" действия России.

"Отношения с Россией остаются трудными <…> Россия усиливает репрессивные меры на своей территории, агрессивное поведение за её пределами, — заявил генсек на заседании Совета глав МИД стран НАТО.

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По словам Столтенберга, Москва якобы ответственна за дестабилизацию обстановки на Украине, в Грузии и Молдавии. Также генсек обвинил Россию в наращивании военной мощи от Балтики до Чёрного моря и от Средиземноморья до Арктики. Кроме того, политик в очередной раз упомянул ситуацию с блогером Алексеем Навальным, заявив, что Кремль "подавляет политическое инакомыслие".

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Ранее шведская газета Svenska Dagbladet заявила о "расколе в НАТО" после оскорбительных слов президента США Джо Байдена в адрес президента России Владимира Путина. Автор статьи подчёркивает, что члены альянса полностью зависимы как от экономической, так и от военной силы Соединённых Штатов. Тем не менее многие из них в то же время заинтересованы в сотрудничестве с Россией. По словам шведского журналиста, им "будет трудно найти золотую середину".

Авторы
Никонов Никита
Никонов Никита

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