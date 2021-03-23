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Шведская газета заявила о "расколе в НАТО" после оскорбительных слов Байдена в адрес Путина

Европейским странам, которые хотят сотрудничать с РФ, "будет трудно найти золотую середину".

23 марта 2021, 18:12
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/joebiden/photos/a.10150487089926104/10157407613901104/?type=3&theater" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Joe Biden</a></p>

Фото © Facebook / Joe Biden

После оскорблений президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина страны НАТО оказались перед сложным выбором — поддержать или отвергнуть позицию Вашингтона. Об этом пишет автор статьи в шведской газете Svenska Dagbladet.

"Раскол в кругах НАТО — свершившийся факт", — отмечает издание.

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Автор статьи подчёркивает, что члены альянса полностью зависимы как от экономической, так и от военной силы Соединённых Штатов. Тем не менее многие из них в то же время заинтересованы в сотрудничестве с Россией. По словам шведского журналиста, им "будет трудно найти золотую середину".

В качестве примера стран, у которых есть особые причины сохранять хорошие отношения с русскими, автор упоминает Германию. В материале речь идёт о "большом газовом бизнесе" РФ и ФРГ, включая строительство газопровода "Северный поток – 2". Кроме того, также упоминаются российско-турецкие военные сделки и заинтересованность некоторых европейских стран в российской антиковидной вакцине "Спутник V".

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Американцы извинились перед Россией за резкие слова Байдена в адрес Путина

Напомним, президент США Джо Байден в интервью оскорбил российского лидера, чем вызвал бурную реакцию в политическом обществе. Владимир Путин в ответ предложил своему американскому коллеге продолжить дискуссию в прямом эфире и назвал темы, которые готов обсудить. Однако Байден ушёл с брифинга, проигнорировав вопрос о разговоре с Путиным. Позже глава Белого дома заявил, что "на каком-то этапе" вновь переговорит с российским лидером.


Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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