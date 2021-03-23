Картина Бэнкси с медсестрой-супергероиней ушла с молотка за рекордные 23 миллиона долларов

Картина уличного художника Бэнкси под названием "Меняющий игру" (Game Changer) о медсестре-супергероине продана на торгах аукционного дома Christie's за 16,758 миллиона фунтов (около 23 миллионов долларов).

При этом аукцион изначально оценивал работу гораздо дешевле — в 2,5–3,5 миллиона фунтов. Все вырученные от продажи полотна средства пойдут на помощь благотворительным организациям и больницам.

Напомним, картину художник подарил Главной больнице Саутгемптона. Создана она была во время локдауна в 2020 году. В центре работы — мальчик, который выбросил в мусорное ведро игрушки Бэтмена и Человека-паука и играет с новым супергероем — кукольной медсестрой. Она изображена в плаще и защитной маске, с вытянутой вперёд рукой, как Супермен, спешащий на борьбу со злом.

Ранее Лайф сообщал, что первый в истории твит продали на аукционе почти за три миллиона долларов.

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