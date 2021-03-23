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Картина Бэнкси с медсестрой-супергероиней ушла с молотка за рекордные 23 миллиона долларов

Все вырученные средства пойдут на помощь благотворительным организациям и больницам.

23 марта 2021, 17:59
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/B_2o3A5JJ3O/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Banksy</a></p>

Фото © Instagram / Banksy

Картина уличного художника Бэнкси под названием "Меняющий игру" (Game Changer) о медсестре-супергероине продана на торгах аукционного дома Christie's за 16,758 миллиона фунтов (около 23 миллионов долларов).

При этом аукцион изначально оценивал работу гораздо дешевле — в 2,5–3,5 миллиона фунтов. Все вырученные от продажи полотна средства пойдут на помощь благотворительным организациям и больницам.

Цифровую картину художника Beeple продали на аукционе за $69,3 млн

Цифровую картину художника Beeple продали на аукционе за $69,3 млн

Напомним, картину художник подарил Главной больнице Саутгемптона. Создана она была во время локдауна в 2020 году. В центре работы — мальчик, который выбросил в мусорное ведро игрушки Бэтмена и Человека-паука и играет с новым супергероем — кукольной медсестрой. Она изображена в плаще и защитной маске, с вытянутой вперёд рукой, как Супермен, спешащий на борьбу со злом.

Ранее Лайф сообщал, что первый в истории твит продали на аукционе почти за три миллиона долларов.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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