В Британии усыпили тюленя Фредди Меркьюри после нападения собаки

Ветеринары были вынуждены усыпить тюленя по кличке Фредди Меркьюри из-за того, что во время турне по стране его сильно искусала собака. Об этом сообщается на странице ветеринарной больницы графства Эссекс, расположенного на юго-востоке Англии.

Зрители часто наблюдали на берегу Темзы за тюленем, который радовал жителей Лондона необычным поведением, за что и получил своё прозвище. Однако в минувшее воскресенье, когда тюлень вновь вылез на берег погреться на весеннем солнышке, к нему подкралась собака и напала.

Пса удалось отогнать прохожим, тюленя доставили в ветеринарную клинику, однако выяснилось, что Фредди получил серьёзную травму одного из передних ласт. Специалисты думали, как помочь тюленю, однако даже один из ведущих хирургов-ортопедов страны подтвердил опасения: единственным выходом станет усыпить Фредди.

Ранее Лайф сообщал, что в Бельгии большая панда покалечила сотрудника зоопарка. Ему оказали первую помощь на месте, а затем госпитализировали.

Авторы