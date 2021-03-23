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В Британии усыпили тюленя Фредди Меркьюри после нападения собаки

Серьёзные травмы ластоногий получил, когда вылез из реки погреться на весеннем солнышке.

23 марта 2021, 17:51
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/southessexwildlife?__cft__%5B0%5D=AZU6QOwKF6k3wGrBLVKRROp7u7viqS6P_9m2zvjWvYPteS-exGzjcljeHf2c52WRmYTnXJ4V9eSV_eVJcKA7n3KwjmprHuhFWA6_5-Goe2EIBDmcmxX0vg621Xh8t_w7RpUtIN3_zQM6JTpyHGeZ4jWX&__tn__=-UC*F" target="_blank" rel="noopener noreferrer">South Essex Wildlife Hospital</a></p>

Фото © Facebook / South Essex Wildlife Hospital

Ветеринары были вынуждены усыпить тюленя по кличке Фредди Меркьюри из-за того, что во время турне по стране его сильно искусала собака. Об этом сообщается на странице ветеринарной больницы графства Эссекс, расположенного на юго-востоке Англии.

Зрители часто наблюдали на берегу Темзы за тюленем, который радовал жителей Лондона необычным поведением, за что и получил своё прозвище. Однако в минувшее воскресенье, когда тюлень вновь вылез на берег погреться на весеннем солнышке, к нему подкралась собака и напала.

Пса удалось отогнать прохожим, тюленя доставили в ветеринарную клинику, однако выяснилось, что Фредди получил серьёзную травму одного из передних ласт. Специалисты думали, как помочь тюленю, однако даже один из ведущих хирургов-ортопедов страны подтвердил опасения: единственным выходом станет усыпить Фредди.

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Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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