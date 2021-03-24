"Опасный сосед": Главный дипломат Евросоюза Боррель дал оценку России в международной политике
Вместе с тем он отметил, что у Брюсселя и Москвы есть общие интересы в международной повестке.
Фото © Shutterstock
Россия — это "опасный сосед", чью позицию по важным темам необходимо знать. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель во время второго дня заседаний Совета альянса НАТО на уровне глав МИД.
"Мы должны обсудить каналы связи с Россией. Россия — это сосед, опасный сосед, но мы должны разделять с ними некоторые вопросы, по которым у нас есть общие интересы, такие как ядерное соглашение с Ираном или изменения климата. Но тем не менее мы должны сдерживать и противодействовать России", — сказал Боррель.
Отмечается, что второй день заседаний Совета альянса посвящён отношениям с Москвой.
Выбор редакции
Лавров рассказал о "фриковой дипломатии" Запада в общении с Россией
В ВОЗ заявили, что Европе необходима российская вакцина
Генсек НАТО Столтенберг обвинил Россию в "агрессивном" поведении и усилении военной мощи
Олег Знарок покинет хоккейный "Спартак"
Каменских позировала в купальнике перед мужем, который выбрал для фото самый пикантный ракурс
Комментариев: 0