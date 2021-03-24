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"Спутник V" стал самой узнаваемой вакциной в мире

Свыше половины респондентов из девяти стран доверяют ей больше остальных вакцин.

24 марта 2021, 12:42

Фото © Facebook / РФПИ

Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" стала самой узнаваемой в мире. Об этом во вторник сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) со ссылкой на исследование авторитетной британской компании YouGov .

Из материалов исследования следует, что о "Спутнике V" осведомлены 74% респондентов, а свыше половины доверяют ей больше остальных вакцин.

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"Результаты опроса YouGov в различных регионах мира в очередной раз демонстрируют высокое доверие респондентов к России как производителю вакцин и к вакцине "Спутник V". Благодаря выдающимся достижениям российской науки вакцина "Спутник V" спасает жизни людей по всему миру, её одобрили более чем 50 стран", прокомментировал генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

В опросе участвовали почти десять тысяч граждан из Индии, Бразилии, Мексики, Филиппин, Вьетнама, Аргентины, Алжира, ОАЭ и Сербии. Больше половины респондентов (54%) назвали Россию страной, пользующейся наибольшим доверием в качестве производителя вакцин. На втором и третьем местах оказались США и Великобритания соответственно.

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Напомним, Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса 11 августа 2020 года, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19.

Ранее российскую вакцину зарегистрировали во Вьетнаме. Он стал уже 56-й страной, где будет использоваться наш "Спутник V".

А в середине февраля в Казахстане зарегистрировали произведённую в стране вакцину "Спутник V". Уже в конце месяца во все регионы республики должно было быть поставлено около 90 тысяч доз препарата.

Авторы
Берковиц Алексей
Берковиц Алексей

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