"Спутник V" стал самой узнаваемой вакциной в мире

Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" стала самой узнаваемой в мире. Об этом во вторник сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) со ссылкой на исследование авторитетной британской компании YouGov .

Из материалов исследования следует, что о "Спутнике V" осведомлены 74% респондентов, а свыше половины доверяют ей больше остальных вакцин.