"Спутник V" стал самой узнаваемой вакциной в мире
Свыше половины респондентов из девяти стран доверяют ей больше остальных вакцин.
Фото © Facebook / РФПИ
Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" стала самой узнаваемой в мире. Об этом во вторник сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) со ссылкой на исследование авторитетной британской компании YouGov .
Из материалов исследования следует, что о "Спутнике V" осведомлены 74% респондентов, а свыше половины доверяют ей больше остальных вакцин.
"Результаты опроса YouGov в различных регионах мира в очередной раз демонстрируют высокое доверие респондентов к России как производителю вакцин и к вакцине "Спутник V". Благодаря выдающимся достижениям российской науки вакцина "Спутник V" спасает жизни людей по всему миру, её одобрили более чем 50 стран", — прокомментировал генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.
В опросе участвовали почти десять тысяч граждан из Индии, Бразилии, Мексики, Филиппин, Вьетнама, Аргентины, Алжира, ОАЭ и Сербии. Больше половины респондентов (54%) назвали Россию страной, пользующейся наибольшим доверием в качестве производителя вакцин. На втором и третьем местах оказались США и Великобритания соответственно.
Напомним, Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса 11 августа 2020 года, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19.
Ранее российскую вакцину зарегистрировали во Вьетнаме. Он стал уже 56-й страной, где будет использоваться наш "Спутник V".
А в середине февраля в Казахстане зарегистрировали произведённую в стране вакцину "Спутник V". Уже в конце месяца во все регионы республики должно было быть поставлено около 90 тысяч доз препарата.
Выбор редакции
Матвиенко рассказала, когда в России снимут ковидные ограничения
В ВОЗ заявили, что Европе необходима российская вакцина
Елизавета II стала прабабушкой уже в десятый раз
Генсек НАТО Столтенберг обвинил Россию в "агрессивном" поведении и усилении военной мощи
Каменских позировала в купальнике перед мужем, который выбрал для фото самый пикантный ракурс
Комментариев: 0