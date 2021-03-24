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В петербургской квартире нашли тело подростка с огнестрельным ранением

По данным источника Лайфа, в квартире хранилось оружие.

24 марта 2021, 12:26

Фото © ТАСС / Артём Геодакян

Полиция выясняет обстоятельства гибели 17-летнего подростка в квартире в Санкт-Петербурге. Там нашли тело студента с огнестрельными ранениями.

По данным источника Лайфа, в квартире хранилось оружие, однако официально на отца мальчика никакого оружия не зарегистрировано. В Следственном комитете выясняют обстоятельства гибели парня.

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А ранее в Петербурге группа подростков напала на прохожего и сильно избила его. А после того, как пострадавший упал на землю, ему в руки вложили мощную петарду.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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