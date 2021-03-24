Бесланского депутата от "Единой России" убили его братья из-за старого семейного конфликта

Задержанные братья Торчиновы. Фото © LIFE

Найденного мёртвым бесланского депутата Тамерлана Торчинова убили его собственные братья. Как сообщил Лайфу источник, причиной стал давний семейный конфликт, связанный с криминальным миром.

Один из братьев убитого депутата — Алан Торчинов — состоял в банде местного криминального авторитета Аслана Гагиева. В 2013 году мужчина решил покончить с преступным миром и попросил лидера группировки отпустить его в свободное плавание. Но Гагиев был с этим не согласен, просить за родственника приехал Тамерлан Торчинов.

Стороны пришли к соглашению на приемлемых условиях, однако Гагиев слова не сдержал и убил Алана. Другие братья семейства Торчиновых обвинили Тамерлана в том, что их родственник погиб по его вине. С тех пор семья разделилась на два лагеря и враждовала. Долгие годы братья таили ненависть и выслеживали Тамерлана, готовясь отомстить за Алана. Несколько дней назад они похитили депутата, убили его, а тело закопали.

Напомним, 64-летний депутат собрания представителей Бесланского городского поселения от "Единой России" Тамерлан Торчинов был найден мёртвым 22 марта. Как сообщалось, парламентария похитили с автомобильной парковки местного ипподрома, а в его автомобиле нашли следы крови.

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