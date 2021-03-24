Шойгу отменил приказы Сердюкова

Глава Минобороны Сергей Шойгу отменил приказ своего предшественника Анатолия Сердюкова "О рассекречивании архивных документов Красной армии и Военно-морского флота за период Великой Отечественной войны". Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. Таким образом, военные архивы 1941–1945 годов будут снова засекречены. Причины такого решения пока не известны.

Напомним, что Сердюков занимал должность главы Минобороны с 2007 по 2012 год. Он инициировал обнародование ранее засекреченных материалов о войне ещё в первый год своей работы. Министерский пост он покинул после раскрытия в ведомстве схемы хищений государственной собственности. Главной фигуранткой дела "Оборонсервиса" стала экс-глава Департамента имущественных отношений Минобороны Евгения Васильева. Бывшая чиновница была признана виновной в хищении более 800 миллионов рублей и получила пять лет колонии. В августе 2015 года её освободили по УДО.

Ранее ФСБ России рассекретила архивные данные о преступлениях нацистов и их пособников на территории Крыма в период Великой Отечественной войны. А СКР возбудил уголовное дело о геноциде в связи с массовыми убийствами мирного населения Карелии финскими оккупантами во времена ВОВ. По данным ведомства, с 1941 по 1944 год в финских лагерях удерживалось как минимум 24 тысячи человек, из них около восьми тысяч погибло.

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