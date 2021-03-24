Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Елизавета II стала прабабушкой уже в десятый раз

Мальчик займёт 22-е место в очереди на престол.

24 марта 2021, 12:06
<p>Фото © Max Mumby / Indigo / Getty Images</p>

Фото © Max Mumby / Indigo / Getty Images

Зара Тиндолл, внучка королевы Великобритании Елизаветы II, родила мальчика. Об этом сообщила газета The Times.

Ребёнок получил имя Лукас Филип. Его вес равен 3,7 килограмма. Отцом мальчика является регбист Майк Тиндолл, за которого дочь британской принцессы Анны Зара Филипс вышла замуж в 2011 году.

"Он был очарователен": Елизавета II рассказала о встрече с Юрием Гагариным

"Он был очарователен": Елизавета II рассказала о встрече с Юрием Гагариным

В 2013 году у пары родилась первая дочь, а в 2018 году — вторая. В очереди престолонаследия их третий ребёнок займёт 22-е место.

Напомним, что ранее Елизавета II дала имена двум собакам породы корги — Фергусу и Мику, которых ей подарили в начале марта. Пушистые любимцы поддержали Елизавету II во время скандальных интервью принца Гарри и Меган Маркл.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Принц Гарри поговорил с отцом и братом впервые после скандального интервью

16 марта, 21:25

Лондон захотел заставить Россию ощутить последствия "её враждебных действий"

вчера в 22:54

"Спутник V" стал самой узнаваемой вакциной в мире

сегодня в 12:42
Life

Генсек НАТО Столтенберг обвинил Россию в "агрессивном" поведении и усилении военной мощи

сегодня в 13:03

"Опасный сосед": Главный дипломат Евросоюза Боррель дал оценку России в международной политике

сегодня в 12:51

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1