Елизавета II стала прабабушкой уже в десятый раз
Мальчик займёт 22-е место в очереди на престол.
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Зара Тиндолл, внучка королевы Великобритании Елизаветы II, родила мальчика. Об этом сообщила газета The Times.
Ребёнок получил имя Лукас Филип. Его вес равен 3,7 килограмма. Отцом мальчика является регбист Майк Тиндолл, за которого дочь британской принцессы Анны Зара Филипс вышла замуж в 2011 году.
В 2013 году у пары родилась первая дочь, а в 2018 году — вторая. В очереди престолонаследия их третий ребёнок займёт 22-е место.
Напомним, что ранее Елизавета II дала имена двум собакам породы корги — Фергусу и Мику, которых ей подарили в начале марта. Пушистые любимцы поддержали Елизавету II во время скандальных интервью принца Гарри и Меган Маркл.
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