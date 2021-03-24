Метеоролог рассказала, когда в Москве растает весь снег

Жители Москвы с нетерпением ждут весны и избавления от снега. Когда это случится, Лайфу рассказала метеоролог и главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

"В последующие дни температура будет положительная, что позволит снегу таять. Мы рассчитываем, что в первую декаду апреля у нас сохранится тёплая температура и снег в Москве может сойти в начале второй пятидневки апреля, потому что количество снега по территории Москвы разнится", — рассказала она.

Также метеоролог рассказала, какая погода ждёт город и его жителей в ближайшие выходные.

"В выходные дни погоду будет определять область повышенного атмосферного давления, в ночные часы ещё будет местами подмораживать до –3. В городе температура будет положительная и днём воздух будет прогреваться до +8, в воскресенье может быть и до +10, ветер слабый, то есть погода вполне комфортная", — поделилась Позднякова приятным прогнозом.

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