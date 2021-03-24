Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Метеоролог рассказала, когда в Москве растает весь снег

Также специалист дала прогноз по погоде в столице в выходные.

24 марта 2021, 12:30

Жители Москвы с нетерпением ждут весны и избавления от снега. Когда это случится, Лайфу рассказала метеоролог и главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

"В последующие дни температура будет положительная, что позволит снегу таять. Мы рассчитываем, что в первую декаду апреля у нас сохранится тёплая температура и снег в Москве может сойти в начале второй пятидневки апреля, потому что количество снега по территории Москвы разнится", — рассказала она.

Также метеоролог рассказала, какая погода ждёт город и его жителей в ближайшие выходные.

В ООН рассказали о влиянии погоды на распространение ковида

В ООН рассказали о влиянии погоды на распространение ковида

"В выходные дни погоду будет определять область повышенного атмосферного давления, в ночные часы ещё будет местами подмораживать до –3. В городе температура будет положительная и днём воздух будет прогреваться до +8, в воскресенье может быть и до +10, ветер слабый, то есть погода вполне комфортная", — поделилась Позднякова приятным прогнозом.

Ранее в Гидрометцентре рассказали, когда москвичи смогут выйти на улицу без курток.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев
Наталья Суворова
Наталья Суворова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Полиция задержала виновника смертельной аварии с "мерседесом" в Москве

сегодня в 11:44

Весна медленно наступает: жителям Москвы рассказали о погоде на следующей неделе

14 марта, 11:22

Генсек НАТО Столтенберг обвинил Россию в "агрессивном" поведении и усилении военной мощи

сегодня в 13:03

Каменских позировала в купальнике перед мужем, который выбрал для фото самый пикантный ракурс

сегодня в 13:07

"Опасный сосед": Главный дипломат Евросоюза Боррель дал оценку России в международной политике

сегодня в 12:51

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1