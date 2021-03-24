Стали известны регионы России с самой высокой ожидаемой продолжительностью жизни
Последние места в списке заняли восточные субъекты.
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Росстат назвал регионы с самой высокой ожидаемой продолжительностью жизни. Об этом сообщает RT со ссылкой на статистические данные.
Первое место в списке заняла Ингушетия — 81,2 года. На втором месте находится Дагестан (76,4 года). Далее в рейтинге идут Москва (76,2), Карачаево-Черкесия (74,8) и Кабардино-Балкария (74,4).
Самые низкие же показатели ожидаемой продолжительности жизни зафиксированы на Чукотке — 65,8, в Туве (66,3), Амурской области (67,4), а также в Еврейской автономной области (67,5) и в Забайкальском крае (68,2).
Руководитель отдела здоровья и самосохранительного поведения Института демографических исследований ФНИСЦ РАН Алла Иванова сообщила, что в России существует устойчивый региональный вектор изменения продолжительности жизни.
"Продолжительность жизни уменьшается с юга на север и с запада на восток. В основе этого лежат такие фундаментальные причины, которые сформированы ещё в советское время, они продолжают оказывать влияние и в настоящее время", — объяснила она.
По словам эксперта, главные и основные причины — это развитие социальной инфраструктуры, услуг для населения, уровень жизни и социальная структура, а также характер занятости.
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