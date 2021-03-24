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Олег Знарок покинет хоккейный "Спартак"

В стане красно-белых он проработал чуть меньше двух лет.

24 марта 2021, 12:47
<p>Фото © Пресс-служба ХК "Спартак"</p>

Фото © Пресс-служба ХК "Спартак"

Руководство хоккейного клуба "Спартак" не станет продлевать контракты с тренерским штабом Олега Знарка. Такое решение было принято на наблюдательном совете команды.

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"Сегодня состоялось заседание наблюдательного совета хоккейного клуба "Спартак". Принято решение не продлевать контракты с тренерским штабом Олега Знарка. О других решениях наблюдательного совета будет объявлено дополнительно", — говорится в сообщении в официальном твиттере клуба.

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Олег Знарок возглавил ХК "Спартак" весной 2019 года. При нём клуб дважды выходил в плей-офф Кубка Гагарина, но в обоих случаях проигрывал в первом раунде. В этом году красно-белые проиграли ЦСКА.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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