Олег Знарок покинет хоккейный "Спартак"

Руководство хоккейного клуба "Спартак" не станет продлевать контракты с тренерским штабом Олега Знарка. Такое решение было принято на наблюдательном совете команды.

"Сегодня состоялось заседание наблюдательного совета хоккейного клуба "Спартак". Принято решение не продлевать контракты с тренерским штабом Олега Знарка. О других решениях наблюдательного совета будет объявлено дополнительно", — говорится в сообщении в официальном твиттере клуба.

Олег Знарок возглавил ХК "Спартак" весной 2019 года. При нём клуб дважды выходил в плей-офф Кубка Гагарина, но в обоих случаях проигрывал в первом раунде. В этом году красно-белые проиграли ЦСКА.

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