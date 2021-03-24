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Категорий: 18

В Дагестане граната взорвалась в руках учителя ОБЖ и оторвала ему четыре пальца

Мужчина сумел защитить детей от взрыва.

24 марта 2021, 13:13

Фото © LIFE

  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE

Фото © LIFE

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В городе Хасавюрте на уроке у учителя ОБЖ в руках взорвалась граната РГД-5. Инцидент произошёл в школе № 10 на улице Датуева.

Как рассказал Лайфу источник в экстренных службах, педагог готовился к соревнованиям и создал команду из четверых учеников. Во время урока он им демонстрировал, как нужно разбирать РГД-5, думая, что граната учебная. Однако, приступив к разборке верхней части, учитель понял: граната боевая. Он отвернулся от учеников и прижал снаряд к животу, после чего произошёл взрыв.

Россиянин решил похвастаться гранатой другу в День влюблённых и лишился пальцев

Россиянин решил похвастаться гранатой другу в День влюблённых и лишился пальцев

В результате у 37-летнего учителя оторвало четыре фаланги пальцев. Первую помощь ему оказал один из учеников. Мальчик снял с пояса ремень и перевязал руку, тем самым остановив кровоток.

Ранее Лайф писал, что на месте взрыва в московской квартире нашли осколки боевой гранаты.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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