В Дагестане граната взорвалась в руках учителя ОБЖ и оторвала ему четыре пальца

Как рассказал Лайфу источник в экстренных службах, педагог готовился к соревнованиям и создал команду из четверых учеников. Во время урока он им демонстрировал, как нужно разбирать РГД-5, думая, что граната учебная. Однако, приступив к разборке верхней части, учитель понял: граната боевая. Он отвернулся от учеников и прижал снаряд к животу, после чего произошёл взрыв.