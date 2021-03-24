Задержан руководитель тургруппы, которая попала под снежный завал в Хибинах

В Мурманской области задержан руководитель туристической группы, попавшей под снежный завал в Хибинах, в результате чего погибла девочка. Об этом сообщили в региональном Следственном управлении СК РФ. Задержание произошло в Апатитах, куда доставили всех эвакуированных с гор участников похода.

Напомним, в Хибинах 22 марта сошла лавина, на её пути оказалась туристическая группа из 16 человек, в том числе 13 несовершеннолетних в возрасте от 10 до 15 лет. Путешественники приехали в Мурманскую область из Петербурга, вышли в поход 19 марта. Сообщалось, что одна девочка 2008 года рождения погибла. По этому факту уже даже успели возбудить уголовное дело. Однако позже появилась информация, что ребёнок жив. Утром прибывшие на место врачи всё же констатировали смерть девочки.