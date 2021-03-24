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Российский МИД посоветовал генсеку НАТО заняться проблемами в странах альянса

Так Мария Захарова ответила Столтенбергу, обвинившему нашу страну в дестабилизации обстановки на Украине, в Грузии и Молдавии, а также в наращивании военной мощи.

24 марта 2021, 13:31

Фото © Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин

Официальный представитель МИД Мария Захарова отреагировала на обеспокоенность генсека НАТО Йенса Столтенберга "агрессивными действиями России". По её словам, в странах альянса — множество проблем, требующих безотлагательного решения, а Столтенберг на этом фоне продолжает говорить о мифической "российской угрозе".

Генсек НАТО Столтенберг обвинил Россию в "агрессивном" поведении и усилении военной мощи

Генсек НАТО Столтенберг обвинил Россию в "агрессивном" поведении и усилении военной мощи

"Они требуют безотлагательного вмешательства: вакцинация, кризис, права человека в странах НАТО. Как решите, сразу приступим к изучению вашего опыта. Но только удачного", — приводит слова Захаровой РИА "Новости".

Лайф уже рассказывал, как генсек альянса обвинил Россию в дестабилизации обстановки на Украине, в Грузии и Молдавии, а также в наращивании военной мощи от Балтики до Чёрного моря и от Средиземноморья до Арктики.

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А шведская газета Svenska Dagbladet ранее заявила о "расколе в НАТО" после оскорбительных слов президента США Джо Байдена в адрес президента России Владимира Путина. Автор статьи подчёркивает, что члены альянса полностью зависимы как от экономической, так и от военной силы Соединённых Штатов. Тем не менее многие из них в то же время заинтересованы в сотрудничестве с Россией. По словам шведского журналиста, им "будет трудно найти золотую середину".

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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