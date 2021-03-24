Стало известно, какое публичное мероприятие посетит Путин после вакцинации в первую очередь
Глава государства привился от коронавируса накануне.
Фото © Kremlin.ru
Президент РФ Владимир Путин 25 марта лично посетит новое здание Детского музыкального театра юного актера. Этот визит, приуроченный ко Дню работника культуры, станет первым появлением президента на публике после вакцинации от коронавируса.
Кроме того, как рассказали в пресс-службе Кремля, глава государства проведёт онлайн-встречу с лауреатами премий президента в области культуры, литературы и искусства.
"25 марта 2021 года, в День работника культуры, в режиме видеоконференции состоится встреча Владимира Путина с лауреатами премии президента для молодых деятелей культуры и премии президента в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества", — говорится в сообщении.
Помимо этого президент пообщается с лауреатами прошлогодней премии, торжественная церемония награждения которых не состоялась в связи с ухудшавшейся тогда эпидемиологической обстановкой.
Напомним, Владимир Путин привился от коронавирусной инфекции накануне. Какому именно препарату глава государства отдал своё предпочтение, в Кремле не уточнили, однако добавили, что через несколько недель президента ждёт второй компонент вакцины.
Выбор редакции
Путин подписал закон об отмене возрастных ограничений для госслужащих, назначаемых президентом
Собянин заявил о подготовке Москвы к возобновлению фестивалей
"Открывает портал мертвецов": Экстрасенс объяснила, чем опасно посещение выставки с засушенными телами Body Worlds
Российским фигуристам пришлось тренироваться под музыку с телефона из-за ошибки организаторов
Полная блогерша поиздевалась над худой моделью с десертом, показав правдивую картину в купальнике
Комментариев: 0