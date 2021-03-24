Стало известно, какое публичное мероприятие посетит Путин после вакцинации в первую очередь

Президент РФ Владимир Путин 25 марта лично посетит новое здание Детского музыкального театра юного актера. Этот визит, приуроченный ко Дню работника культуры, станет первым появлением президента на публике после вакцинации от коронавируса.

Кроме того, как рассказали в пресс-службе Кремля, глава государства проведёт онлайн-встречу с лауреатами премий президента в области культуры, литературы и искусства.

"25 марта 2021 года, в День работника культуры, в режиме видеоконференции состоится встреча Владимира Путина с лауреатами премии президента для молодых деятелей культуры и премии президента в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества", — говорится в сообщении.

Помимо этого президент пообщается с лауреатами прошлогодней премии, торжественная церемония награждения которых не состоялась в связи с ухудшавшейся тогда эпидемиологической обстановкой.

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