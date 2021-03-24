Меркель извинилась перед немцами и отменила планы по "пасхальному локдауну"

Канцлер Германии Ангела Меркель решила не вводить в стране длинные выходные перед Пасхой. Она назвала планы по "пасхальному локдауну" ошибкой и попросила прощения у граждан.

В этом году католическая Пасха выпадает на 4–5 апреля, эти дни являются нерабочими, также выходной обычно и в Страстную пятницу (2 апреля в этом году). Меркель же собиралась сделать нерабочими также 1 и 3 апреля, чтобы сразу на пять дней свести к минимуму контакты людей. Однако такие планы подверглись критике, посколько и граждане, и бизнес ожидали смягчения коронавирусных ограничений. Из-за возмущения общественности, по данным агентства DPA, на экстренном совещании с главами регионов Меркель отменила это решение.

"Я решила не вводить необходимые распоряжения по согласованным в понедельник дополнительным пасхальным выходным, а отменить их", — заявила канцлер ФРГ. — "Это только моя личная ошибка. Потому что я несу всю конечную ответственность по должности. Прошу прощения у всех граждан".



Напомним, сейчас в Германии действует карантин, его продлили до 18 апреля. В стране не работают многие учреждения, кроме небольших магазинов и аптек. Школьники находятся на дистанционном обучении. Встречи дома разрешены только для тех, кто там проживает, плюс один человек. В регионах, где наблюдается высокая заболеваемость, людям разрешено отходить от своего жилья на расстояние не более 15 километров и только по веским причинам.

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