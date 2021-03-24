Меркель извинилась перед немцами и отменила планы по "пасхальному локдауну"
Власти ФР собирались сделать нерабочими сразу пять дней в апреле, чтобы свести к минимуму контакты людей.
Фото © Thomas Lohnes / Getty Images
Канцлер Германии Ангела Меркель решила не вводить в стране длинные выходные перед Пасхой. Она назвала планы по "пасхальному локдауну" ошибкой и попросила прощения у граждан.
В этом году католическая Пасха выпадает на 4–5 апреля, эти дни являются нерабочими, также выходной обычно и в Страстную пятницу (2 апреля в этом году). Меркель же собиралась сделать нерабочими также 1 и 3 апреля, чтобы сразу на пять дней свести к минимуму контакты людей. Однако такие планы подверглись критике, посколько и граждане, и бизнес ожидали смягчения коронавирусных ограничений. Из-за возмущения общественности, по данным агентства DPA, на экстренном совещании с главами регионов Меркель отменила это решение.
"Я решила не вводить необходимые распоряжения по согласованным в понедельник дополнительным пасхальным выходным, а отменить их", — заявила канцлер ФРГ. — "Это только моя личная ошибка. Потому что я несу всю конечную ответственность по должности. Прошу прощения у всех граждан".
Напомним, сейчас в Германии действует карантин, его продлили до 18 апреля. В стране не работают многие учреждения, кроме небольших магазинов и аптек. Школьники находятся на дистанционном обучении. Встречи дома разрешены только для тех, кто там проживает, плюс один человек. В регионах, где наблюдается высокая заболеваемость, людям разрешено отходить от своего жилья на расстояние не более 15 километров и только по веским причинам.
Выбор редакции
Меркель заявила, что Германия может самостоятельно закупить "Спутник V"
США вновь пригрозили Германии санкциями из-за "Северного потока — 2"
Глава Минобороны Румынии случайно "засветил" в соцсетях секретные данные
Российским фигуристам пришлось тренироваться под музыку с телефона из-за ошибки организаторов
Полная блогерша поиздевалась над худой моделью с десертом, показав правдивую картину в купальнике
Комментариев: 0