"Открывает портал мертвецов": Экстрасенс объяснила, чем опасно посещение выставки с засушенными телами Body Worlds

Выставка Body Worlds, демонстрирующая реальные высушенные и мумифицированные человеческие тела и органы и проходящая в Москве, вызвала широкие обсуждения в обществе. Чем опасно такое мероприятие, Лайфу рассказала экстрасенс Дарья Миронова.

"Душа привязана к телу, и, когда тело не захоронено, она находится между двумя мирами, мы называем это призраками. Это считается междумирье, где душа мается. Это всё даёт очень мощную плохую энергию смерти, люди, которые посещают эту выставку, могут заболеть, и это может спровоцировать нарушение психики. Я считаю, что такие выставки должны быть под запретом либо исключительно в медицинских целях", — высказала она своё мнение.

Миронова добавила, что, если взять старый фотоаппарат с тонкой плёнкой или телефон, можно зафиксировать свечения и вспышки.

"Это показатель того, что здесь открыт портал мертвецов, дверь в иной мир. Это усиливает болезни и ускоряет процесс ухода человека из жизни. Лично я бы не пошла ни в коем случае. Поэтому, если вы сверхчувствительный человек, можете захватить негативную энергию на себя и заболеть после такой выставки", — выразила экстрасенс свою обеспокоенность.

Также она упомянула возможность зацепить на этой выставке потустороннего "попутчика", а если быть точнее, неупокоенную душу, которая будет преследовать живого человека и всячески ему вредить.

"Призраки могут увязаться за человеком, это называется "лярва", или "подселение", когда одна из этих мумий могла быть энергетически совместима с человеком, сходным по энергиям, и эта сущность может войти в вашу энергию, и в вашем поле будет присутствовать постороннее включение. Это мёртвый человек, который может преследовать вас. Это "подселение" призраков можно увидеть на фотоплёнке в виде чёрных точек либо на момент рассвета, либо на момент заката", — рассказала Миронова.

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