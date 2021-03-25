Эстафета олимпийского огня стартовала в японской Фукусиме — видео

В Японии торжественно зажгли факел Олимпийского огня. Видео © Tokyo 2020

В Японии стартовала эстафета передачи олимпийского огня. Трансляция мероприятия велась на сайте оргкомитета "Токио-2020".

Торжественная церемония началась на территории футбольного тренировочного центра J-Village в префектуре Фукусима. Там выступили артисты, танцовщицы и барабанщики, затем учащиеся показали посвящённые Олимпиаде рисунки и исполнили песни.

Потом на сцену вынесли лампаду с огнём, прибывшим из Греции. От него зажгли факел эстафеты, которая продлится 121 день. Первым бегуном стала 34-летняя футболистка Адзуса Ивасимидзу, которая выступала в сборной Японии с 2006 по 2016 год.

Ожидается, что участие в забеге примет более десяти тысяч человек. Символ Олимпиады будет пронесён по 859 муниципалитетам в 47 префектурах страны.

Ранее стало известно, что Олимпиада в Токио пройдёт без иностранных болельщиков.

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