Эстафета олимпийского огня стартовала в японской Фукусиме — видео
Марафон продлится 121 день, в забеге примет участие более 10 тысяч человек.
В Японии торжественно зажгли факел Олимпийского огня. Видео © Tokyo 2020
В Японии стартовала эстафета передачи олимпийского огня. Трансляция мероприятия велась на сайте оргкомитета "Токио-2020".
Торжественная церемония началась на территории футбольного тренировочного центра J-Village в префектуре Фукусима. Там выступили артисты, танцовщицы и барабанщики, затем учащиеся показали посвящённые Олимпиаде рисунки и исполнили песни.
Потом на сцену вынесли лампаду с огнём, прибывшим из Греции. От него зажгли факел эстафеты, которая продлится 121 день. Первым бегуном стала 34-летняя футболистка Адзуса Ивасимидзу, которая выступала в сборной Японии с 2006 по 2016 год.
Ожидается, что участие в забеге примет более десяти тысяч человек. Символ Олимпиады будет пронесён по 859 муниципалитетам в 47 префектурах страны.
Ранее стало известно, что Олимпиада в Токио пройдёт без иностранных болельщиков.
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