Эксперт объяснил, почему нельзя "смахивать" приложения в смартфоне

Часто пользователи смартфонов не закрывают приложения полностью, а "смахивают" их. Однако из-за этого гаджет может разрядиться или сильно нагреться, рассказал агентству "Прайм" старший специалист по тестированию цифровых продуктов "Роскачества" Сергей Кузьменко.

По словам эксперта, запуск приложения из закрытого состояния требует больших затрат ресурсов телефона по сравнению с запуском из свёрнутого режима. В то же время свёрнутые приложения тоже занимают оперативную память и разряжают батарею телефона.

"Ситуация осложняется ещё и тем, что не существует "средних" приложений с одинаковой оптимизацией, они все потребляют разное количество ресурсов, в том числе в свёрнутом состоянии", — пояснил Кузьменко.

Специалист советует закрывать приложения полностью на телефонах с небольшим количеством оперативной памяти, а не просто их "смахивать". Батарея современных мощных устройств держит заряд значительно дольше, тем не менее может разряжаться быстрее, если свёрнутых приложений слишком много, отметил Кузьменко.

Ранее Лайф писал о том, что эксперт рассказал, как пользоваться смартфоном без подзарядки несколько дней.

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