Врач объяснил, как долго может храниться антисептик

В период пандемии многие россияне стали в большом количестве покупать антисептики. Могут ли они испортиться и сколько времени хранятся, объяснил кандидат медицинских наук, врач-иммунолог Николай Крючков.

Специалист напомнил, что все дезинфицирующие средства проходят процедуру государственной регистрации, получают свидетельство и инструкцию. На упаковке обязательно прописывается срок годности с даты производства, обычно он составляет три-четыре года, или же срок хранения в запечатанной таре, в среднем это пять лет.

"Если вы закупались в начале пандемии, весной 2020 года, практически наверняка срок годности ещё далеко не вышел, продуктом можно вполне пользоваться", — сказал Крючков в интервью радио Sputnik.

Врач добавил, что по истечении срока годности антисептик не сразу становится некачественным, конкретная дата — это лишь момент, до которого средство гарантированно сохраняет свои свойства. Если в составе много спирта, дезинфицирующим гелем вполне можно воспользоваться спустя два-три месяца. Крючков напомнил, что в открытой упаковке антисептики теряют свойства. Как скоро, зависит от конкретного продукта.

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