Врач объяснил, как долго может храниться антисептик
Он напомнил, что в открытой упаковке этот срок сокращается.
В период пандемии многие россияне стали в большом количестве покупать антисептики. Могут ли они испортиться и сколько времени хранятся, объяснил кандидат медицинских наук, врач-иммунолог Николай Крючков.
Специалист напомнил, что все дезинфицирующие средства проходят процедуру государственной регистрации, получают свидетельство и инструкцию. На упаковке обязательно прописывается срок годности с даты производства, обычно он составляет три-четыре года, или же срок хранения в запечатанной таре, в среднем это пять лет.
"Если вы закупались в начале пандемии, весной 2020 года, практически наверняка срок годности ещё далеко не вышел, продуктом можно вполне пользоваться", — сказал Крючков в интервью радио Sputnik.
Врач добавил, что по истечении срока годности антисептик не сразу становится некачественным, конкретная дата — это лишь момент, до которого средство гарантированно сохраняет свои свойства. Если в составе много спирта, дезинфицирующим гелем вполне можно воспользоваться спустя два-три месяца. Крючков напомнил, что в открытой упаковке антисептики теряют свойства. Как скоро, зависит от конкретного продукта.
Выбор редакции
Американка выпила антисептик и умерла, теперь её семья требует $75 тысяч у производителя
Врачи раскрыли три простых способа снизить риск развития рака
В сирийском Алеппо началась вакцинация детей от полиомиелита
Эксперт объяснил, почему нельзя "смахивать" приложения в смартфоне
Женщина-трансгендер стала помощником главы Минздрава США
Комментариев: 0