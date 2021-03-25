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Пушков объяснил, чего следует бояться американцам

По мнению сенатора, главные угрозы для США находятся не снаружи, а внутри.

25 марта 2021, 00:10
<p>Фото © Twitter/ <a href="https://twitter.com/Alexey_Pushkov/status/1142428508737671168/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Alexey_Pushkov</a></p>

Фото © Twitter/ Alexey_Pushkov

Американцам нужно бояться не России или Ирана, а обратить внимание на происходящие в стране события. Об этом заявил член Совета Федерации Алексей Пушков, комментируя результаты опроса, согласно которому 44% граждан США считают российскую военную мощь "первостепенной угрозой".

"Американцам надо бояться не Ирана или России, это напрасные страхи, надуманные угрозы. Им надо бояться внутренних бед, расовой ненависти, обезумевших стрелков и не менее безумных активистов, ещё более разжигающих эту ненависть", — написал Пушков в своём телеграм-канале.

Российский сенатор подчеркнул, что угроза для стабильности и безопасности жителей США исходит не снаружи, а изнутри.

Согласно опросу службы Gallup, 44% американцев считают российскую военную мощь "первостепенной угрозой". Также жителей США страшит разработка ядерного оружия в КНДР (77%) и перспектива получения ядерного оружия Ираном (75%).

Ранее в Минобороны уличили Запад в развязывании ментальной войны с Россией.

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Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

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