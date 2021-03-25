Пушков объяснил, чего следует бояться американцам
По мнению сенатора, главные угрозы для США находятся не снаружи, а внутри.
Фото © Twitter/ Alexey_Pushkov
Американцам нужно бояться не России или Ирана, а обратить внимание на происходящие в стране события. Об этом заявил член Совета Федерации Алексей Пушков, комментируя результаты опроса, согласно которому 44% граждан США считают российскую военную мощь "первостепенной угрозой".
"Американцам надо бояться не Ирана или России, это напрасные страхи, надуманные угрозы. Им надо бояться внутренних бед, расовой ненависти, обезумевших стрелков и не менее безумных активистов, ещё более разжигающих эту ненависть", — написал Пушков в своём телеграм-канале.
Российский сенатор подчеркнул, что угроза для стабильности и безопасности жителей США исходит не снаружи, а изнутри.
Согласно опросу службы Gallup, 44% американцев считают российскую военную мощь "первостепенной угрозой". Также жителей США страшит разработка ядерного оружия в КНДР (77%) и перспектива получения ядерного оружия Ираном (75%).
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