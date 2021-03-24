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"Чуть телефон из рук не выпал": Хилькевич примерила образ Голлума и напугала фолловеров даже со стальными нервами

Актриса также призналась, что совсем не против исполнить роль Бабы-яги.

24 марта 2021, 23:50

Звезда молодёжного сериала "Универ" поделилась роликом в своём инстаграм-аккаунте, в котором позирует в образе Голлума из саги "Властелин колец".

"В человеке много разных сущностей и проявлений. Это один из любимых [образов] и никому, кроме вас, не открытый. Любуйтесь и больше не удивляйтесь, что я так легко переоделась в бомжа. Это были семечки вообще", — написала Хилькевич.

Как говорит актриса, образ она собрала буквально из ничего. Звезда при этом задалась вопросом, пригласят ли её после такого перевоплощения на роль Бабы-яги. Фолловеры красавицы-блондинки были восхищены и одновременно напуганы необычным перевоплощением Хилькевич.

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Звезда "Универа" Анна Хилькевич сообщила подписчикам "о своей смерти"

"Чуть телефон из рук не выпал", "Я же спать собирался, что теперь делать", "Это же я, когда не смыла косметику перед сном", "Ах, вот чем вы занимаетесь в ванной комнате!", "Даже не знаю, кто лучше: вы в гриме или я после двухчасового ночного сна", — написали фанаты.

Ранее Лайф писал о том, что Анна Хилькевич раскрыла, что произошло с ней в 15 лет на кинопробе.

Авторы
Юлия Коновалова

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