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Сбер первый: Forbes назвал самые надёжные российские банки

В первую десятку вошли две государственные финансовые организации.

24 марта 2021, 23:03
<p>Фото © ТАСС/ RBC</p>

Фото © ТАСС/ RBC

Сбербанк возглавил рейтинг самых надёжных банков 2021 года по версии Forbes. В первой тройке оказались также "Райффайзенбанк" и "Росбанк".

Последний стабильно держится на третьей строчке уже второй год. В 2020-м на первом месте был "Райффайзенбанк", на втором — "Юникредитбанк". В первой десятке также оказались "Инг банк" (Евразия), "Эйч-эс-би-си банк", "Бэнк оф Чайна", "Сэб банк". На 9-й и 10-й строчках два государственных банка — ВТБ и Газпромбанк.

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При составлении рейтинга учитывались данные международных и российских рейтинговых агентств, которые аккредитованы в Банке России.

Ранее Центробанк отозвал лицензию у четырёх российских банков, среди них "Форбанк", "Современные стандарты бизнеса", "Альба альянс" и "ЮМК банк".

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

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