Сбер первый: Forbes назвал самые надёжные российские банки

Сбербанк возглавил рейтинг самых надёжных банков 2021 года по версии Forbes . В первой тройке оказались также "Райффайзенбанк" и "Росбанк".

Последний стабильно держится на третьей строчке уже второй год. В 2020-м на первом месте был "Райффайзенбанк", на втором — "Юникредитбанк". В первой десятке также оказались "Инг банк" (Евразия), "Эйч-эс-би-си банк", "Бэнк оф Чайна", "Сэб банк". На 9-й и 10-й строчках два государственных банка — ВТБ и Газпромбанк.