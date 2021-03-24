Сбер первый: Forbes назвал самые надёжные российские банки
В первую десятку вошли две государственные финансовые организации.
Фото © ТАСС/ RBC
Сбербанк возглавил рейтинг самых надёжных банков 2021 года по версии Forbes. В первой тройке оказались также "Райффайзенбанк" и "Росбанк".
Последний стабильно держится на третьей строчке уже второй год. В 2020-м на первом месте был "Райффайзенбанк", на втором — "Юникредитбанк". В первой десятке также оказались "Инг банк" (Евразия), "Эйч-эс-би-си банк", "Бэнк оф Чайна", "Сэб банк". На 9-й и 10-й строчках два государственных банка — ВТБ и Газпромбанк.
При составлении рейтинга учитывались данные международных и российских рейтинговых агентств, которые аккредитованы в Банке России.
Ранее Центробанк отозвал лицензию у четырёх российских банков, среди них "Форбанк", "Современные стандарты бизнеса", "Альба альянс" и "ЮМК банк".
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