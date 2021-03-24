"Этот шаг не останется без ответа": Посольство РФ предостерегло Канаду от диалога на "языке санкций"
Ранее Оттава ввела ограничения для девяти российских официальных лиц.
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Очередные канадские санкции в отношении России контрпродуктивны, нелегитимны с точки зрения международного права и не останутся без ответа. Об этом сообщает российское посольство в Оттаве.
"Осуждаем введение Канадой очередных антироссийских санкций, которые абсолютно нелегитимны с точки зрения международного права и бессмысленны в плане давления на Россию. Разговаривать с нами языком санкций контрпродуктивно. Разумеется, этот недружественный шаг, наносящий вред и без того непростым двусторонним отношениям, не останется без адекватного ответа", — сообщил представитель дипмиссии.
Российская сторона заявила, что попытки Оттавы навязать "своё искажённое и политизированное восприятие действительности обречены на провал". Также в посольстве порекомендовали канадским властям следить за порядком в собственном государстве, а именно за "систематическим насилием в отношении коренного населения и проявлением расовой дискриминации".
Ранее Лайф писал о том, что в Кремле назвали незаконными санкции Канады против РФ.
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