Нефть подорожала на 5% из-за застрявшего в Суэцком канале гигантского контейнеровоза

Гигантский контейнеровоз перекрыл Суэцкий канал. Видео © Twitter/ Eslll7970Gladii

Цены на нефть выросли на 5% из-за того, что движение по Суэцкому каналу перекрыл огромный контейнеровоз, севший на мель. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

Около десяти танкеров, перевозящих 13 миллионов баррелей чёрного золота, попали в "пробку", и это вызвало подорожание, несмотря на заверения руководства канала, что навигация вскоре будет восстановлена.

Компания, которой принадлежит контейнеровоз, заявила, что никаких потерь или повреждений груза не было. Причина аварии не была технической или инженерной, судно застряло между берегами после того, как на него обрушился сильный ветер.

Источник в судоходстве также сообщил телеканалу, что первый корабль пересёк Суэцкий канал в районе пресноводного канала Исмаилия после аварии. На месте работают буксирные локомотивы и экскаваторы. Египетские власти заявили, что они вновь открыли старое русло, чтобы перенаправить в него движение, на фоне опасений, что канал будет закрыт в течение нескольких дней.

Напомним, инцидент произошёл 24 марта. Контейнеровоз Evergreen сел на мель и полностью перекрыл движение. Судно, которое ходит под флагом Панамы, имеет водоизмещение 200 тысяч тонн. Его длина — 400 метров, ширина — 59.

Авторы