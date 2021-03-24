Первый шаг в Катар: Сборная России победила Мальту на старте отбора ЧМ-2022

Совсем без нервов у сборной России не вышло. Мы и пропустили, и создавать моменты давали. Хотя казалось, что сборная Мальты, которую принято относить к футбольным "карликам", нашей команде не ровня. На деле же игра вышла совсем непростой. Благо, что важные три очка в копилку она принесла.

Стартовые минуты матча вышли достаточно напряжёнными. Обе команды не спешили создавать острые моменты, выбрав не самый высокий темп матча. Поклонников сборной вряд ли обрадовал тот факт, что первый удар в створ в матче был нанесён на 17-й минуте и, увы, не нашими футболистами.

Однако улучшилось настроение болельщиков команды Черчесова на 23-й минуте, когда Артём Дзюба вывел сборную России вперёд. Долгое время игроки на поле смотрели на лайнсмена, однако тот не увидел офсайда, что и позволило засчитать взятие ворот. Этот гол стал для нападающего "Зенита" 27-м в стане сборной. В результате он вышел на второе место в списке бомбардиров национальной команды. Выше лишь Александр Кержаков, у которого 30 мячей в активе.

После этого наши футболисты продолжали давить на соперника, которому становилось всё сложнее. Как итог — возросшее количество моментов и гол Фернандеса после великолепной передачи Артёма Дзюбы. Забив второй, наши спокойно доиграли до перерыва, имея комфортное преимущество.

После перерыва хозяева, которые сделали в паузу две замены, вновь вспомнили про атаки и сумели огорчить нашу сборную. Джозеф Мбонг воспользовался ошибкой Ионова и мощно пробил в ближний угол ворот Шунина. 2:1 — и стало немного тревожнее.

Подшефные Черчесова вновь попытались взвинтить темп и перешли на чужую половину, но мяч так и не летел в ворота Бонелло. Мальтийцы отвечали нечасто, но на 69-й минуте счёт чуть не сравняли. Тедди Теума хлёстко пробил из-за пределов штрафной, но попасть в створ не сумел. Снова выдыхаем.

Концовка матча вышла напряжённой. Мальта пыталась дожать россиян и всё чаще включала прессинг, но и команда Черчесова не забывала выходить в атаки. В самом конце своим шансом воспользовался вышедший на замену Александр Соболев. Его удар из пределов штрафной оказался не берущимся для кипера хозяев. Счёт 3:1 — как ни крути, но для сборной России это был совсем не простой вояж.

Квалификация ЧМ-2022 Группа H Мальта — Россия — 1:3 (Мбонг — Дзюба, Фернандес, Соболев)

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