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Дзюба поднялся на второе место в списке лучших бомбардиров сборной России

Выше только легенда национальной команды Александр Кержаков.

24 марта 2021, 20:20

Нападающий "Зенита" Артём Дзюба поднялся на второе место в списке лучших бомбардиров сборной России после того, как поразил ворота Мальты в матче квалификации чемпионата мира 2022.

На 23-й минуте капитан национальной команды получил пас Даниила Фомина в штрафной площади и переправил мяч в сетку ворот Генри Бонелло. Этот мяч стал 27-м для Дзюбы в форме сборной России.

Реабилитация за осенний провал: сборная России начинает борьбу за путёвку на ЧМ-2022 с матча против "карлика"

Реабилитация за осенний провал: сборная России начинает борьбу за путёвку на ЧМ-2022 с матча против "карлика"

Выше него в списке лишь Александр Кержаков, у которого на счету 30 голов.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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