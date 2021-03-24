Нападающий "Зенита" Артём Дзюба поднялся на второе место в списке лучших бомбардиров сборной России после того, как поразил ворота Мальты в матче квалификации чемпионата мира 2022.

На 23-й минуте капитан национальной команды получил пас Даниила Фомина в штрафной площади и переправил мяч в сетку ворот Генри Бонелло. Этот мяч стал 27-м для Дзюбы в форме сборной России.

Выше него в списке лишь Александр Кержаков, у которого на счету 30 голов.

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