Капитан Дзюба снова в старте: сборная России назвала состав на матч с Мальтой

Сборная России по футболу назвала стартовый состав на первый матч отбора к ЧМ-2022 против Мальты. На поле с первых минут появится Артём Дзюба, который пропускал последние игры команды.

Фото © Пресс-служба сборной России

Место в воротах займёт голкипер "Динамо" Антон Шунин. В центре обороны сыграют Георгий Джикия из "Спартака" и Андрей Семёнов из "Ахмата". На флангах болельщики увидят Марио Фернандеса (ЦСКА) и Вячеслава Караваева ("Зенит").

В средней линии Станислав Черчесов с первых минут выпустит Ильзата Ахметова (ЦСКА), Даниила Фомина ("Динамо") и Далера Кузяева ("Зенит"). Группу атаки составят Александр Головин ("Монако"), Алексей Ионов ("Краснодар") и Артём Дзюба ("Зенит").

Фото © Пресс-служба сборной России

Добавим, что наша сборная сыграет в новой белой форме, которая была представлена несколькими днями ранее. Матч начнётся в 22:45 по московскому времени.

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