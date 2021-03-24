Капитан Дзюба снова в старте: сборная России назвала состав на матч с Мальтой
Появится в основе и Александр Головин, которого до этого в расположении национальной команды не было почти 500 дней.
Фото © ТАСС / Олег Бухарев
Сборная России по футболу назвала стартовый состав на первый матч отбора к ЧМ-2022 против Мальты. На поле с первых минут появится Артём Дзюба, который пропускал последние игры команды.
Фото © Пресс-служба сборной России
Место в воротах займёт голкипер "Динамо" Антон Шунин. В центре обороны сыграют Георгий Джикия из "Спартака" и Андрей Семёнов из "Ахмата". На флангах болельщики увидят Марио Фернандеса (ЦСКА) и Вячеслава Караваева ("Зенит").
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В средней линии Станислав Черчесов с первых минут выпустит Ильзата Ахметова (ЦСКА), Даниила Фомина ("Динамо") и Далера Кузяева ("Зенит"). Группу атаки составят Александр Головин ("Монако"), Алексей Ионов ("Краснодар") и Артём Дзюба ("Зенит").
Фото © Пресс-служба сборной России
Добавим, что наша сборная сыграет в новой белой форме, которая была представлена несколькими днями ранее. Матч начнётся в 22:45 по московскому времени.
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