Кубок Гагарина: "Металлург" разгромил "Авангард" и сравнял счёт в серии

Магнитогорский "Металлург" на своём льду в четвёртом матче второго раунда Кубка Гагарина разгромил омский "Авангард" (7:1) и сравнял счёт в четвертьфинальной серии — 2-2.

Лисы ударно провели все 60 минут, отправив в ворота ястребов семь шайб. Дублем у победителей отметился нападающий Сергей Плотников.

По шайбе забросили Григорий Дронов (7'), Тэйлор Бек (15", большинство), Деннис Расмуссен (36', большинство), Данила Юров (56') и Филип Хольм (58', меньшинство).

В составе ястребов единственное точное попадание на счету Клима Костина (16').

Пятый матч серии, которая продлится до четырёх побед одной из команд, пройдёт 26 марта на льду "Авангарда" в подмосковной Балашихе.

КХЛ. Кубок Гагарина. 1/4 финала

"Металлург" — "Авангард" — 7:1 (2:1; 2:0; 3:0)

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