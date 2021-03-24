Трусова — о провале в короткой программе на чемпионате мира: Я не справилась с волнением
Наша молодая спортсменка пока находится на 12-м месте.
Фото © ТАСС / Наталья Федосенко
Российская фигуристка Александра Трусова рассказала журналистам, что стало причиной её ошибок во время короткой программы на чемпионате мира в Стокгольме.
"Сегодня с утра тройной аксель не получался, поэтому решили, что лучше сделаем двойной. Я считаю, что не справилась с волнением, последнее время очень сильно волнуюсь. Пока что не знаю, почему, буду думать, буду стараться кататься чисто", — отметила Трусова.
Она также не стала раскрывать планы на произвольную программу, в том числе и возможные четверные прыжки.
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Напомним, из-за ошибки в короткой программе Александра Трусова находится на 12-м месте после короткой программы. В лидерах — Анна Щербакова. Следом за ней расположилась японка Рика Кихира и ещё одна россиянка — Елизавета Туктамышева.
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