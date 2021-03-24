Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Трусова — о провале в короткой программе на чемпионате мира: Я не справилась с волнением

Наша молодая спортсменка пока находится на 12-м месте.

24 марта 2021, 15:41
<p>Фото © ТАСС / Наталья Федосенко</p>

Фото © ТАСС / Наталья Федосенко

Российская фигуристка Александра Трусова рассказала журналистам, что стало причиной её ошибок во время короткой программы на чемпионате мира в Стокгольме.

Без флага и гимна: что может помешать нашим суперфигуристкам на чемпионате мира

Без флага и гимна: что может помешать нашим суперфигуристкам на чемпионате мира

"Сегодня с утра тройной аксель не получался, поэтому решили, что лучше сделаем двойной. Я считаю, что не справилась с волнением, последнее время очень сильно волнуюсь. Пока что не знаю, почему, буду думать, буду стараться кататься чисто", — отметила Трусова.

Она также не стала раскрывать планы на произвольную программу, в том числе и возможные четверные прыжки.

Плющенко хочет уделать не только Тутберидзе, но и весь мир: Трусова исполнила пять четверных прыжков

Плющенко хочет уделать не только Тутберидзе, но и весь мир: Трусова исполнила пять четверных прыжков

Напомним, из-за ошибки в короткой программе Александра Трусова находится на 12-м месте после короткой программы. В лидерах — Анна Щербакова. Следом за ней расположилась японка Рика Кихира и ещё одна россиянка — Елизавета Туктамышева.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"Получилось лучше, чем 6 лет назад": Секс-символ сборной России — о блестящем возвращении на ЧМ

сегодня в 15:44

Ученица Плющенко провалила короткую программу на ЧМ, а подопечная Тутберидзе стала лучшей

сегодня в 15:00

Скандал на ЧМ: нашим фигуристам пришлось тренироваться под музыку с телефона из-за ошибки организаторов

сегодня в 14:35

Адвокаты Навального заявили, что их не пустили в колонию для свидания с ним

сегодня в 15:54

"Опасный нарратив": Секретарь СНБО Украины Данилов призвал отказаться от слова "Донбасс"

сегодня в 15:33

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1