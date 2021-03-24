Ученица Плющенко провалила короткую программу на ЧМ, а подопечная Тутберидзе стала лучшей

Турнир начался с коротких программ женщин, где нашу страну представляют Елизавета Туктамышева, Александра Трусова и Анна Щербакова. Двух последних вместе с японкой Рикой Кихирой эксперты называли главными претендентками на золото. Правда, после первого выступления всё немного поменялось.

Россиянка Анна Щербакова с 81 баллом выиграла короткую программу, побив свой личный рекорд. Подопечная Этери Тутберидзе блестяще исполнила двойной аксель, тройной флип и каскад лутц риттбергер. При этом она не совершила ни одну помарку.

У японки Рики Кихиры было несколько недокрутов, но в целом её программа и выполненные элементы впечатлили — 79,08 (второе место).

Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева чисто откатала свой номер. Ученица Алексея Мишина идеально исполнила тройной аксель, а также тройной лутц, тройной тулуп и флип. От судей она получила достойные 78,86 балла и третье место. Смело можно заявить, что одна из ярких российских фигуристок достойно вернулась спустя шесть лет на мировое первенство. И, как сказала бы сейчас уважаемая всеми Татьяна Анатольевна Тарасова, "Сделала, сделала!"

А вот ученица Евгения Плющенко Александра Трусова сегодня своё выступление провалила, став лишь 12-й. Сначала она чисто исполнила двойной аксель, тройной флип, но сорвала каскад и получила всего 64,82 балла. Теперь остаётся надеяться лишь на идеальнейший прокат в произвольной программе со своими фирменными четверными прыжками.

Итоговый протокол:

Произвольную программу, по результатам которой и определится новая чемпионка мира, женщины представят в пятницу, 26 марта, начиная с 19:55 (мск). Сегодня также состоится официальная церемония открытия, а следом свои короткие программы покажут пары.

Отметим, что из-за ранее вынесенного решения CAS наша сборная на этом чемпионате мира выступает как FSFR (Figure Skating Federation of Russia), а вместо гимна России будет использоваться музыка Петра Чайковского.

ЧМ. Короткая программа 1. Анна Щербакова (Россия) — 81.00 2. Рика Кихира (Япония) — 79.08 3. Елизавета Туктамышева (Россия) — 78.86 ... 12. Александра Трусова (Россия) — 64.82

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