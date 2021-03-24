Скандал на ЧМ: нашим фигуристам пришлось тренироваться под музыку с телефона из-за ошибки организаторов

Российским фигуристам Евгении Тарасовой и Владимиру Морозову во время тренировки на чемпионате мира в Стокгольме пришлось столкнуться с неожиданными проблемами. Из-за ошибки организаторов наша пара была вынуждена включать музыку с телефона.

"На разминке мы катали первые, встаём в начальную позу нашей произвольной программы, а музыку нам включают прошлогоднюю. У меня глаза расширились, я поворачиваюсь к тренерам — они тоже стоят и не понимают. Мы быстро пытались решить эту проблему, в итоге музыку включали с телефона", — рассказала Тарасова в интервью пресс-службе Федерации фигурного катания на коньках России.

Любопытно, но такой инцидент с нашим дуэтом произошёл дважды. При этом представители сборной передали организаторам диски, а затем и вовсе прислали музыку на электронную почту.

"Если так будет на соревнованиях, подождём — поменяют музыку. Либо так же, как на тренировке, поедем третий раз под музыку с телефона. Без музыки было бы сложнее выступать: зрителей нет, хлопать особо некому", — добавила Тарасова.

С аналогичной проблемой столкнулась и Анна Щербакова, которая из-за заминок организаторов была вынуждена начинать прокат своей произвольной программы целых пять раз.

Добавим, что в Стокгольме в эти минуты продолжается короткая программа у женщин-одиночниц. В лидерах —две россиянки: Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева.

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