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"Получилось лучше, чем 6 лет назад": Секс-символ сборной России — о блестящем возвращении на ЧМ

Елизавета Туктамышева идёт третьей после короткой программы на чемпионате мира в Стокгольме.

24 марта 2021, 15:44

Фото © Наталия Федосенко / ТАСС

Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева блестяще откатала короткую программу и стала третьей. После выступления она поделилась своими впечатлениями.

"Шесть лет назад я впервые сделала тройной аксель в короткой программе. С тех пор я прошла многое, но в последние два года я много добавила в этом прыжке. И сегодня у меня он получился лучше, чем шесть лет назад. К тому же я усложнила каскад — сейчас у меня лутц-тулуп, тогда был тулуп-тулуп. Так что прогресс имеется. Программу поменяли недавно, но она оказалась удачной. Мне она безумно нравится", — призналась Елизавета.

Напомним, что для Туктамышевой это первое за шесть лет выступление на мировом первенстве. После короткой программы ученица Алексея Мишина идёт на третьем месте, а лидирует Анна Щербакова. Ещё одна россиянка Александра Трусова провалила свой прокат и пока лишь 12-я.

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Произвольные программы женщины представят в пятницу, 26 марта, начиная с 19:55 (мск).

Авторы
Кира Громова
Кира Громова

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