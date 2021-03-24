"Получилось лучше, чем 6 лет назад": Секс-символ сборной России — о блестящем возвращении на ЧМ

"Шесть лет назад я впервые сделала тройной аксель в короткой программе. С тех пор я прошла многое, но в последние два года я много добавила в этом прыжке. И сегодня у меня он получился лучше, чем шесть лет назад. К тому же я усложнила каскад — сейчас у меня лутц-тулуп, тогда был тулуп-тулуп. Так что прогресс имеется. Программу поменяли недавно, но она оказалась удачной. Мне она безумно нравится", — призналась Елизавета.