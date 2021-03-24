Зря сбежала от Тутберидзе: почему ученица Плющенко выдала худшее выступление в жизни

Теперь, чтобы рассчитывать на призовое место по итогам соревнований, Александре Трусовой необходимо выдавать лучший прокат жизни. Иное развитие событий может серьёзно ударить не только по ней, но и по её тренеру Евгению Плющенко, который после неудачи с Алёной Косторной и так ходит по тонкому льду.

В недолгой карьере Александры Трусовой были и взлёты, и падения. Но так низко она ещё не опускалась. По итогам короткой программы на чемпионате мира в Стокгольме Русская Ракета оказалась лишь на 12-м месте. И страшно даже не это, а баллы — 64,82. Так мало она не набирала вообще никогда.

— Сегодня с утра тройной аксель не получался, поэтому решили, что лучше сделаем двойной. Я считаю, что не справилась с волнением, в последнее время очень сильно волнуюсь. Пока что не знаю почему, буду думать, буду стараться кататься чисто, — сказала Трусова.

Чисто технически причины понятны: когда срываешь единственный каскад и не идёшь на тройной аксель, на большее рассчитывать сложно. Но вот что к этому привело? На тренировках в Стокгольме Трусова была просто королевой: пугала соперниц не только чистым тройным акселем, но и россыпью четверных. В короткой программе квады у девушек, как известно, запрещены, а вот в произвольной Саше теперь придётся показывать абсолютный максимум, чтобы хотя бы на какое-то время вернуться в борьбу за медали.

— Александра Трусова перекрутила тройной лутц. Видимо, ушла на четверной прыжок. В этом была техническая ошибка, — отметила тренер по фигурному катанию Виктория Буцаева.

После провальной короткой программы на фигуристке буквально не было лица, и дело тут совсем не в маске. Уходя от Тутберидзе к Плющенко, она мечтала совсем не о 12-м месте, а о том, чтобы прыгать все четверные прыжки, тройной аксель и улетать от соперниц в космос. Теперь кажется, что у неё остался на это буквально последний шанс. Отрыв от призовой тройки на данный момент составляет 14 баллов — такую солидную разницу не отыграть даже за счёт идеально исполненной произвольной программы с заявленными тремя четверными прыжками.

Что это значит? Либо Саше нужно кристально чисто исполнять свой контент и надеяться на ошибку конкуренток. Либо идти ва-банк и в очередной раз пытаться исполнить четыре, а то и пять четверных прыжков — её мечту, которая на официальных стартах пока так и остаётся недостижимой. Либо и то и другое вместе — только так можно надеяться хоть на какую-то медаль, не говоря уже о золоте. Все эти стандартные речи про "цель — чисто откататься" уже не прокатят, дно достигнуто — пора отталкиваться.

Выступление Трусовой в произвольной программе, вполне вероятно, станет определяющим не только для неё самой, но и для тренерской судьбы Евгения Плющенко. Ведь всё, что сейчас происходит с Трусовой, это тотальное дежавю: точно такую же картину мы наблюдали в финале Кубка России с Алёной Косторной. После короткой программы она сказала, что "после сегодняшнего завтра уже нет", а затем подтвердила свои слова, совершив исторический камбэк к Тутберидзе. Эта ситуация очень мощно ударила по тренерским амбициям Плющенко, и если вдруг история повторится с Трусовой, то его "ангельская академия" может просто-напросто рухнуть.

— Не надо на Плющенко всё валить! Нужно забыть это всё как страшный сон. Скоро произвольная, сейчас можно отыграться. Но нужно настроиться и забыть про короткую. Только не надо поливать человека, — заявила олимпийская чемпионка Мария Бутырская.

Когда двукратный олимпийский чемпион наблюдал за провалом своей ученицы, в его глазах прямо читалось разочарование: "Что, опять?" Оперативно слов поддержки для Трусовой он найти не сумел — по крайней мере, в трансляцию это не попало. То, как они вдвоём будут выбираться из этого болота, и определит их дальнейшие судьбы. Всё или ничего. Триумф или фиаско. Последний шанс.

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