СКА вновь переиграл "Динамо" и находится в шаге от полуфинала Кубка Гагарина

В Москве на "ВТБ-арене" завершилась четвёртая игра серии 1/4 плей-офф Кубка Гагарина, в которой санкт-петербургский СКА со счётом 3:1 обыграл столичное "Динамо".

Армеец Владимир Ткачёв на 25-й минуте встречи реализовал большинство и вывел гостей вперёд.

Через 10 минут Йонас Кемппайнен удвоил преимущество СКА, также отличившись при неравных составах.

Под занавес заключительного периода Артём Швец-Роговой вколотил третью шайбу армейцев.

Динамовцы за матч имели неплохую возможность не только отыграться, но и выйти вперёд, однако армейцы самоотверженно сыграли в обороне, заблокировав большое количество бросков. И всё же без гола бело-голубые со льда не ушли: за минуту до финальной сирены Иван Игумнов размочил счёт.

Таким образом, СКА, проиграв "Динамо" в первой игре (1:4), выигрывает следующие три (1:0; 3:2 ОТ; 3:1) и ведёт в серии — 3-1. Теперь для выхода в полуфинал Кубка Гагарина подопечным Валерия Брагина достаточно выиграть всего одну игру. Пятый матч между соперниками пройдёт в Санкт-Петербурге 26 марта.

КХЛ. Кубок Гагарина. 1/4 финала

"Динамо" М — СКА — 1:3 (0:0; 0:2; 1:1), в серии — 1-3.

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