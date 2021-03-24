Россияне Бойкова и Козловский лидируют после короткой программы на ЧМ по фигурному катанию

Действующие чемпионы Европы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский уверенно лидируют после короткой программы с 80,16 балла. Второе место у китайской пары Вэньцзин Суй — Хань Цун (77,62).

Анастасия Мишина и Александр Галлямов, которые являются дебютантами турнира, выдали чистейший прокат и с результатом 75,79 балла стали третьими.

Наша опытная пара — Евгения Тарасова и Владимир Морозов, — к сожалению, не смогла показать свой класс. Ошибка партнёрши и перекат сделали фигуристов четвёртыми (71,46 балла).

Свои произвольные программы пары продемонстрируют уже завтра начиная с 20:05 (мск).

Отметим, что после короткой программы среди женщин лидирует россиянка Анна Щербакова, у Елизаветы Туктамышевой третье место, а Александра Трусова стала лишь 12-й.

Итоговый протокол:

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