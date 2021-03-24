Россияне Бойкова и Козловский лидируют после короткой программы на ЧМ по фигурному катанию
В Стокгольме продолжается чемпионат мира по фигурному катанию. Первыми выступали женщины, а теперь короткие программы представили спортивные пары.
Фото © Сергей Савостьянов / ТАСС
Действующие чемпионы Европы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский уверенно лидируют после короткой программы с 80,16 балла. Второе место у китайской пары Вэньцзин Суй — Хань Цун (77,62).
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Анастасия Мишина и Александр Галлямов, которые являются дебютантами турнира, выдали чистейший прокат и с результатом 75,79 балла стали третьими.
Наша опытная пара — Евгения Тарасова и Владимир Морозов, — к сожалению, не смогла показать свой класс. Ошибка партнёрши и перекат сделали фигуристов четвёртыми (71,46 балла).
Свои произвольные программы пары продемонстрируют уже завтра начиная с 20:05 (мск).
Отметим, что после короткой программы среди женщин лидирует россиянка Анна Щербакова, у Елизаветы Туктамышевой третье место, а Александра Трусова стала лишь 12-й.
Итоговый протокол:
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