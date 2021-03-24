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"Не мужчина и не женщина": В Fight Nights назвали Моргенштерна гермафродитом

Глава организации заявил, что выкинет устройство, из которого у себя дома услышит творчество рэпера.

24 марта 2021, 21:27
<p>Коллаж © LIFE. Фото © Indtagram/<a href="https://www.instagram.com/p/CMwltfULZ0W/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">morgen_shtern</a>/ <a href="https://www.instagram.com/p/CKB6auvLKn9/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kamilgadzhiev</a></p>

Коллаж © LIFE. Фото © Indtagram/morgen_shtern/ kamilgadzhiev

Президент AMC Fight Nights Global Камил Гаджиев поддержал критику бойца ММА Александра Шлеменко и экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова в адрес известного рэпера Моргенштерна (Алишер Валеев).

"Нужно чистить грязь с экранов": Хабиб вслед за Шлеменко раскритиковал рэпера Моргенштерна

"Нужно чистить грязь с экранов": Хабиб вслед за Шлеменко раскритиковал рэпера Моргенштерна

Он заявил, что не воспринимает творчество исполнителя, не поддерживает и не советует другим. Однако частное мнение не может изменить ситуацию, поскольку в России нет цензуры.

"Что касается слов Шлеменко в адрес Моргенштерна про чёрта и беса, то Александр ушёл в мифологическую историю. Это такой беснующийся человек. По моему мнению, Моргенштерн — не мужчина и не женщина, гермафродит. Это первое, что приходит в голову. И всё его творчество для меня дико", — подчеркнул Гаджиев в интервью "Спорт-Экспрессу".

Президент AMC Fight Nights отметил, что отменить концерты Моргенштерна невозможно, но лично он не стал бы организовывать мероприятия рэпера и не желает иметь с ними дела.

Более того, Гаджиев готов даже выбросить устройство, из которого прозвучит музыка исполнителя у него дома. Он выразил надежду, что его дети никогда не будут слушать такое творчество.

Ранее Лайф рассказывал, что Моргенштерн устроился директором в "Альфа-банк". После этого российский боец Шлеменко заявил, что готов лично отменять концерты музыканта, ведь тот не отстаивает ценности, а вместо этого идёт по самому грязному пути.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

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