"Не мужчина и не женщина": В Fight Nights назвали Моргенштерна гермафродитом

Президент AMC Fight Nights Global Камил Гаджиев поддержал критику бойца ММА Александра Шлеменко и экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова в адрес известного рэпера Моргенштерна (Алишер Валеев).

Он заявил, что не воспринимает творчество исполнителя, не поддерживает и не советует другим. Однако частное мнение не может изменить ситуацию, поскольку в России нет цензуры.

"Что касается слов Шлеменко в адрес Моргенштерна про чёрта и беса, то Александр ушёл в мифологическую историю. Это такой беснующийся человек. По моему мнению, Моргенштерн — не мужчина и не женщина, гермафродит. Это первое, что приходит в голову. И всё его творчество для меня дико", — подчеркнул Гаджиев в интервью "Спорт-Экспрессу".

Президент AMC Fight Nights отметил, что отменить концерты Моргенштерна невозможно, но лично он не стал бы организовывать мероприятия рэпера и не желает иметь с ними дела.

Более того, Гаджиев готов даже выбросить устройство, из которого прозвучит музыка исполнителя у него дома. Он выразил надежду, что его дети никогда не будут слушать такое творчество.

Ранее Лайф рассказывал, что Моргенштерн устроился директором в "Альфа-банк". После этого российский боец Шлеменко заявил, что готов лично отменять концерты музыканта, ведь тот не отстаивает ценности, а вместо этого идёт по самому грязному пути.

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