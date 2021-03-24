"Нужно чистить грязь с экранов": Хабиб вслед за Шлеменко раскритиковал рэпера Моргенштерна
Спортсмен подчеркнул, что его музыка негативно влияет на детей.
Коллаж © LIFE. Фото © Instagram / khabib_nurmagomedov, © Instagram / morgen_shtern
Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов назвал рэпера Моргенштерна "грязью с экранов" и предложил создать в России специальный надзорный орган, который занимался бы "чисткой" сферы шоубизнеса.
Спортсмен поддержал бойца Александра Шлеменко, который ранее назвал музыканта чёртом, и сделал репост его публикации в своём инстаграме, сопроводив пост комментарием.
"Всё правильно, Саша, ценности сейчас поменялись. Самое страшное в этом — дети. Чужих детей не бывает. Надеюсь, что у нас в стране появится орган, который будет курировать и чистить всю эту грязь с экранов", — написал Нурмагомедов, добавив, что подобный контент влияет на ценности детей.
Ранее Лайф рассказывал, что школьницы начали снимать пошлые тиктоки под новый трек Моргенштерна при мамах, которые даже не догадываются, о чём поётся в песне.
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