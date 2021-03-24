"Нужно чистить грязь с экранов": Хабиб вслед за Шлеменко раскритиковал рэпера Моргенштерна

"Всё правильно, Саша, ценности сейчас поменялись. Самое страшное в этом — дети. Чужих детей не бывает. Надеюсь, что у нас в стране появится орган, который будет курировать и чистить всю эту грязь с экранов", — написал Нурмагомедов, добавив, что подобный контент влияет на ценности детей.