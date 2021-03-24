Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

"Нужно чистить грязь с экранов": Хабиб вслед за Шлеменко раскритиковал рэпера Моргенштерна

Спортсмен подчеркнул, что его музыка негативно влияет на детей.

24 марта 2021, 16:50
<p>Коллаж © LIFE. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/khabib_nurmagomedov/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">khabib_nurmagomedov</a>, © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CMwltfULZ0W/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">morgen_shtern</a></p>

Коллаж © LIFE. Фото © Instagram / khabib_nurmagomedov, © Instagram / morgen_shtern

Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов назвал рэпера Моргенштерна "грязью с экранов" и предложил создать в России специальный надзорный орган, который занимался бы "чисткой" сферы шоубизнеса.

Спортсмен поддержал бойца Александра Шлеменко, который ранее назвал музыканта чёртом, и сделал репост его публикации в своём инстаграме, сопроводив пост комментарием.

Человек и алкоголь: Моргенштерн сделал из своей фамилии товарный знак

Человек и алкоголь: Моргенштерн сделал из своей фамилии товарный знак

"Всё правильно, Саша, ценности сейчас поменялись. Самое страшное в этом — дети. Чужих детей не бывает. Надеюсь, что у нас в стране появится орган, который будет курировать и чистить всю эту грязь с экранов", — написал Нурмагомедов, добавив, что подобный контент влияет на ценности детей.

Ранее Лайф рассказывал, что школьницы начали снимать пошлые тиктоки под новый трек Моргенштерна при мамах, которые даже не догадываются, о чём поётся в песне.

Авторы
Плетнёв Максим
Плетнёв Максим

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Человек и алкоголь: Моргенштерн сделал из своей фамилии товарный знак

вчера в 08:30

UFC исключила Хабиба Нурмагомедова из всех рейтингов

вчера в 07:38

"Орёт как базарная баба": Музыкальный критик Соседов обратился к Путину, чтобы не допустить выступления Манижи на Евровидении

сегодня в 17:27
Life

Песков рассказал, как Путин чувствует себя после прививки от коронавируса

сегодня в 17:32

"Промучился сутки и умер": В Московском зоопарке редкого белоголового сипа убила перчатка посетителя

сегодня в 17:15

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1