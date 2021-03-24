Половину туристов в Петербурге за прошлый год составили москвичи

Москвичи и жители Подмосковья составили 46 процентов от общего числа туристов, посетивших Северную столицу в 2020 году. Об этом сообщил глава петербургского комитета по развитию туризма Сергей Корнеев. По его словам, интерес к внутреннему туризму возник у россиян ещё до пандемии, а коронавирус придал тенденции дополнительный импульс.

"Кто был гостями Петербурга в 2020 году? Иностранцев, к сожалению, не было практически весь год, границы закрылись. По статистике, 46 процентов гостей нашего города в прошлом году, летом-осенью, были жители Москвы и Московской области. Дальше идут города-миллионники Сибири, Казань, Краснодар, Ростов, Сочи", — приводит слова Корнеева телеканал "Санкт-Петербург".

К слову, на днях стала известна средняя стоимость отдыха в Крыму на майские праздники. Оказалось, что отпуск в санаториях для туристов обойдётся намного дороже, чем, например, в двухзвёздочных отелях. А с 17 марта вновь открыта продажа туров по России, за которые государство вернёт 20% от стоимости. Приобрести поездки можно до 15 июня, а отправиться в путешествие — до 30 июня текущего года.

Ранее сообщалось, что Россия не вошла в число стран, туристы из которых смогут приехать на Кипр в последнюю неделю марта.

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