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"В рваных штанах, с рюкзаком": Соседи рассказали об обитателе дома, где нашли девочек-маугли

Несмотря на визиты полиции, таинственного сожителя так и не смогли найти.

24 марта 2021, 16:28

Соседи рассказали об обитателе дома, где нашли девочек-маугли. Видео © LIFE

Соседи рассказали Лайфу о таинственном обитателе дома в подмосковном Талдоме, где нашли девочек-маугли: мужчина в рваной одежде часто ходил по свалкам. А в дом часто наведывалась опека и полиция.

"По городу ходил. Возраст под полтинник с хвостиком. Рваный. Мне кажется, даже в церкви лучше дают одежду. В рваных штанах, с рюкзаком. Шарил по контейнерам вот этим", — сказал один из соседей.

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По словам другого очевидца, частыми гостями в доме были и сотрудники полиции вместе с представителями опеки.

"Постоянно опека наведывалась. Полиция приезжала, и с опекой приезжали, и сами. Спрашивают, узнают, а что можно сказать? Ничего сказать нельзя. Они его (таинственного жильца. — Прим. ред.) никак не могли обнаружить. Калитка всегда была закрыта", — сказал он.

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Напомним, что найденные в подмосковном Талдоме девочки-маугли жили вместе с 19 кошками. Младшая девочка отзывается на "кис-кис", не говорит и не ходит. Старшая не посещает школу. В доме их горе-матери не оказалось ни одежды, ни кровати, ни средств гигиены. Следователи уже возбудили уголовные дела по статьям "Истязание" и "Оставление в опасности".

А ранее Лайф рассказывал про восьмилетнего мальчика-маугли, которого обнаружили в самодельной хижине в подмосковной Балашихе. Там он жил вместе со своим отцом и другими бездомными. Ребёнком заинтересовался Следственный комитет, а детский омбудсмен Анна Кузнецова взяла ситуацию под личный контроль. В результате отцу мальчика помогли восстановить документы, после чего отправили семью в родной Узбекистан.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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