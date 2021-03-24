Юрист рассказал Лайфу, какой срок грозит виновнику смертельного ДТП с "мерседесом" в Москве
Эксперт напомнил об отягчающих обстоятельствах.
Скриншот видео © Пресс-служба МВД
Хусену Сомону, сбившему двух женщин в результате ДТП, может грозить до 12 лет лишения свободы. Об этом в беседе с Лайфом сообщил адвокат и автоюрист Тимур Маршани.
"Оставление места преступления, управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения являются отягчающими для него обстоятельствами, влекущими за собой более суровое наказание. Лишение свободы от 5 до 12 лет", — пояснил Маршани.
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По словам юриста, преступление Сомона является тяжким. Поэтому в случае доказанного факта вины будет предусмотрена уголовная ответственность.
Напомним, что ДТП со смертельным исходом произошло на севере Москвы вечером 24 марта. Водитель "мерседеса", который сбил двух женщин на тротуаре, с места аварии сбежал. Обе пострадавшие в результате ДТП скончались. Сперва под подозрение попал 23-летний собственник авто, однако позже оказалось, что машину он без переоформления продал своему знакомому, который и находился в момент аварии за рулём. В полиции установили, что после происшествия он поймал такси и скрылся в Зеленограде. Впоследствии Хусен Сомон был задержан сотрудниками полиции.
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