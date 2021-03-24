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Юрист рассказал Лайфу, какой срок грозит виновнику смертельного ДТП с "мерседесом" в Москве

Эксперт напомнил об отягчающих обстоятельствах.

24 марта 2021, 16:11

Скриншот видео © Пресс-служба МВД

Хусену Сомону, сбившему двух женщин в результате ДТП, может грозить до 12 лет лишения свободы. Об этом в беседе с Лайфом сообщил адвокат и автоюрист Тимур Маршани.

"Оставление места преступления, управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения являются отягчающими для него обстоятельствами, влекущими за собой более суровое наказание. Лишение свободы от 5 до 12 лет", — пояснил Маршани.

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"Я был в шоковом состоянии": Виновник смертельной аварии с "мерседесом" рассказал, почему покинул место ДТП

По словам юриста, преступление Сомона является тяжким. Поэтому в случае доказанного факта вины будет предусмотрена уголовная ответственность.

Напомним, что ДТП со смертельным исходом произошло на севере Москвы вечером 24 марта. Водитель "мерседеса", который сбил двух женщин на тротуаре, с места аварии сбежал. Обе пострадавшие в результате ДТП скончались. Сперва под подозрение попал 23-летний собственник авто, однако позже оказалось, что машину он без переоформления продал своему знакомому, который и находился в момент аварии за рулём. В полиции установили, что после происшествия он поймал такси и скрылся в Зеленограде. Впоследствии Хусен Сомон был задержан сотрудниками полиции.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов
Наталья Суворова
Наталья Суворова

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