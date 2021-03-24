Юрист рассказал Лайфу, какой срок грозит виновнику смертельного ДТП с "мерседесом" в Москве

Хусену Сомону, сбившему двух женщин в результате ДТП, может грозить до 12 лет лишения свободы. Об этом в беседе с Лайфом сообщил адвокат и автоюрист Тимур Маршани.

"Оставление места преступления, управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения являются отягчающими для него обстоятельствами, влекущими за собой более суровое наказание. Лишение свободы от 5 до 12 лет", — пояснил Маршани.

По словам юриста, преступление Сомона является тяжким. Поэтому в случае доказанного факта вины будет предусмотрена уголовная ответственность.

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