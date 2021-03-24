"Ущерб не только для нас, но и для них": Сенатор Клинцевич оценил возможность разрыва контрактов с США из-за санкций
Собеседник Лайфа напомнил, что ранее Россия уже сталкивалась с подобными ситуациями и успешно справлялась.
Фото © ТАСС / Фадеичев Сергей
Введение Соединёнными Штатами санкций против авиастроительной сферы станет болезненным решением не только для России, но и для самих США. Таким мнением с Лайфом поделился сенатор Франц Клинцевич.
"Мы поставляем [в США] многие вещи, которые делаем для авиационной отрасли, особенно американской и европейской. И я не очень представляю, как они закроют эту проблему, потому что это ущерб будет не только для нас, но и для них", — подчеркнул собеседник Лайфа.
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По мнению Клинцевича, заявление вице-премьера Юрия Борисова говорит о том, что правительство готово к новым санкциям. Он напомнил, что подобные ситуации уже были в современной истории и, несмотря на ограничения, России удавалось выполнять гособоронзаказы, хоть и с задержками.
"Я думаю, мы справимся с этой ситуацией, потому что мы уже давно находимся в санкционной политике, в санкционном положении. И мы уже давно думаем, как нужно защищаться", — подытожил сенатор.
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Ранее администрация президента США Джо Байдена ввела против РФ санкции. Они касаются экспорта, связанного с нацбезопасностью, но для сферы космоса и авиации до 1 сентября будет действовать ряд исключений. На фоне этого в Минпромторге заявили об усилении импортозамещения. После этих событий вице-премьер Юрий Борисов заявил, что новые санкции США могут повлечь за собой разрыв действующих контрактов в высокотехнологичной сфере, в частности в авиации.
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