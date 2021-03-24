"Ущерб не только для нас, но и для них": Сенатор Клинцевич оценил возможность разрыва контрактов с США из-за санкций

Введение Соединёнными Штатами санкций против авиастроительной сферы станет болезненным решением не только для России, но и для самих США. Таким мнением с Лайфом поделился сенатор Франц Клинцевич.

"Мы поставляем [в США] многие вещи, которые делаем для авиационной отрасли, особенно американской и европейской. И я не очень представляю, как они закроют эту проблему, потому что это ущерб будет не только для нас, но и для них", — подчеркнул собеседник Лайфа.

По мнению Клинцевича, заявление вице-премьера Юрия Борисова говорит о том, что правительство готово к новым санкциям. Он напомнил, что подобные ситуации уже были в современной истории и, несмотря на ограничения, России удавалось выполнять гособоронзаказы, хоть и с задержками.

"Я думаю, мы справимся с этой ситуацией, потому что мы уже давно находимся в санкционной политике, в санкционном положении. И мы уже давно думаем, как нужно защищаться", — подытожил сенатор.

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