Адвокаты Навального заявили, что их не пустили в колонию для свидания с ним

Администрация ИК-2 в Покрове не пустила к содержащемуся там блогеру Алексею Навальному его адвокатов. Об этом Лайфу рассказала адвокат Ольга Михайлова.

"Нас сегодня не допустили к нему на свидание, мы до сих пор находимся около ИК-2, нам объяснили, что рабочий день закончился, вы сегодня его не увидите, в течение дня были якобы режимные мероприятия, так что, в каком сейчас он состоянии, где он, что с ним, мы не знаем", — сказала юрист.

Михайлова добавила, что вчера Навальный жаловался на проблемы с ногой, также у него были проблемы с позвоночником.

Напомним, 2 февраля Навальному заменили условный срок на 3,5 года колонии по делу "Ив Роше". Его адвокаты обжаловали такое решение, но Мосгорсуд признал его законным. При этом судья учёл срок домашнего ареста Навального. С учётом этого он проведёт в колонии около двух с половиной лет.

А 20 февраля блогера признали виновным по другому делу — о клевете на ветерана Игната Артёменко — и оштрафовали на 850 тысяч рублей.

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