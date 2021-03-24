"Опасный нарратив": Секретарь СНБО Украины Данилов призвал отказаться от слова "Донбасс"
По его словам, в официальных документах такой термин не используется.
Фото © Facebook / Олексій Данілов
Украинцам нужно отказаться от использования термина "Донбасс". С таким заявлением выступил секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов.
"Никакого "Донбасса" не существует, это опасный нарратив", — сказал Данилов на форуме "Выборы в Донбассе и право на местное самоуправление".
Секретарь СНБО добавил, что в официальных документах никакого "Донбасса" нет, а навязывает этот термин якобы Россия.
Также Данилов прокомментировал отмену в октябре прошлого года местных выборов в 18 подконтрольных Правительству Киева районах Донецкой и Луганской областей. Он считает, что это вынужденное, но законное решение.
"Речь не о нежелании государства проводить выборы, речь о том, что в нашей стране уже семь лет идёт война. И это вынужденный шаг государства — реагировать на ситуацию", — заявил глава СНБО.
Ранее замглавы Администрации Президента России Дмитрий Козак предложил участникам переговоров в "нормандском формате" зафиксировать обязательство Украины предоставить письменную позицию по выполнению второй части Минских договорённостей. Однако руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев ни при каких условиях не согласится на это.
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