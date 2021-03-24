"Опасный нарратив": Секретарь СНБО Украины Данилов призвал отказаться от слова "Донбасс"

Украинцам нужно отказаться от использования термина "Донбасс". С таким заявлением выступил секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов.

"Никакого "Донбасса" не существует, это опасный нарратив", — сказал Данилов на форуме "Выборы в Донбассе и право на местное самоуправление".

Секретарь СНБО добавил, что в официальных документах никакого "Донбасса" нет, а навязывает этот термин якобы Россия.

Также Данилов прокомментировал отмену в октябре прошлого года местных выборов в 18 подконтрольных Правительству Киева районах Донецкой и Луганской областей. Он считает, что это вынужденное, но законное решение.

"Речь не о нежелании государства проводить выборы, речь о том, что в нашей стране уже семь лет идёт война. И это вынужденный шаг государства — реагировать на ситуацию", — заявил глава СНБО.

Авторы