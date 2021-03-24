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Канада ввела санкции против девяти российских официальных лиц

Такое решение было принято после соответствующих мер США, Евросоюза и Великобритании.

24 марта 2021, 15:17

Фото © Shutterstock

Канада ввела санкции против девяти российских официальных лиц в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального, сообщает МИД страны.

В список попали глава ФСБ Александр Бортников, первый замглавы Администрации Президента РФ Сергей Кириенко, директор Росгвардии Виктор Золотов, глава ФСИН Александр Калашников и генпрокурор Игорь Краснов, начальник управления президента по внутренней политике Андрей Ярин, замминистра обороны Алексей Криворучко и Павел Попов, полпред в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

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"Подрывают свой авторитет": Политолог оценил новые санкции США против России

Напомним, 2 марта Евросоюз ввёл санкции против России из-за ситуации с Алексеем Навальным. Вслед за ЕС о рестрикциях объявили США. В Кремле на этот счёт заявили, что политика ограничений против России неэффективна и не достигает цели. Кроме того, там посчитали неуместным оценивать невведённые санкции.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

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