Канада ввела санкции против девяти российских официальных лиц
Такое решение было принято после соответствующих мер США, Евросоюза и Великобритании.
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Канада ввела санкции против девяти российских официальных лиц в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального, сообщает МИД страны.
В список попали глава ФСБ Александр Бортников, первый замглавы Администрации Президента РФ Сергей Кириенко, директор Росгвардии Виктор Золотов, глава ФСИН Александр Калашников и генпрокурор Игорь Краснов, начальник управления президента по внутренней политике Андрей Ярин, замминистра обороны Алексей Криворучко и Павел Попов, полпред в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.
Напомним, 2 марта Евросоюз ввёл санкции против России из-за ситуации с Алексеем Навальным. Вслед за ЕС о рестрикциях объявили США. В Кремле на этот счёт заявили, что политика ограничений против России неэффективна и не достигает цели. Кроме того, там посчитали неуместным оценивать невведённые санкции.
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