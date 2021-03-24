Водителя консульства РФ заподозрили в продаже 300 краденых велосипедов прямо у здания дипмиссии

Правоохранительные органы во Франции выдали ордер на арест водителя российского консульства в Страсбурге — мужчину подозревают в продаже более 300 краденых велосипедов. А началось всё с сообщения заммэра Страсбурга Алена Фонтанеля, у которого пропал дорогостоящий электрический велосипед, а потом он нашёл объявление о его продаже в Сети.

Как сообщает Mediapart, автора объявлений решили ловить на живца и обнаружили его у бокового входа в диппредставительство РФ. По данным СМИ, злоумышленником оказался консульский водитель, он был доставлен в отделение полиции, где его допросили. Тогда обвинение мужчине не предъявили, ограничений по передвижению не было, подписку о невыезде не брали. В итоге 18 февраля сотрудник консульства покинул Францию в связи с ухудшившимся состоянием здоровья. Тогда препятствий к выезду со стороны местных властей не было.

И только позднее правоохранительные органы выяснили, что на популярном во Франции сайте Leboncoin с января 2020 года мужчина разместил порядка 300 объявлений о продаже велосипедов. По версии правоохранителей, водитель российского консульства поставил на поток кражу и перепродажу велосипедов. В консульстве России в Страсбурге отказались комментировать эту информацию, назвав её "личной", но признали что факт задержания данного сотрудника был, и напомнили, что его отпустили.

А ранее Лайф рассказывал, как украинский подросток за полгода угнал десять автомобилей, велосипедов и мотоциклов. Задержать подозреваемого удалось благодаря ориентировке на угнанную машину.

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