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Водителя консульства РФ заподозрили в продаже 300 краденых велосипедов прямо у здания дипмиссии

Он успел покинуть страну до того, как вскрылись истинные масштабы его деяний.

24 марта 2021, 15:14
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Правоохранительные органы во Франции выдали ордер на арест водителя российского консульства в Страсбурге — мужчину подозревают в продаже более 300 краденых велосипедов. А началось всё с сообщения заммэра Страсбурга Алена Фонтанеля, у которого пропал дорогостоящий электрический велосипед, а потом он нашёл объявление о его продаже в Сети.

Как сообщает Mediapart, автора объявлений решили ловить на живца и обнаружили его у бокового входа в диппредставительство РФ. По данным СМИ, злоумышленником оказался консульский водитель, он был доставлен в отделение полиции, где его допросили. Тогда обвинение мужчине не предъявили, ограничений по передвижению не было, подписку о невыезде не брали. В итоге 18 февраля сотрудник консульства покинул Францию в связи с ухудшившимся состоянием здоровья. Тогда препятствий к выезду со стороны местных властей не было.

Вор украл велосипед, но оставил такое смешное письмо, что ему можно всё простить

Вор украл велосипед, но оставил такое смешное письмо, что ему можно всё простить

И только позднее правоохранительные органы выяснили, что на популярном во Франции сайте Leboncoin с января 2020 года мужчина разместил порядка 300 объявлений о продаже велосипедов. По версии правоохранителей, водитель российского консульства поставил на поток кражу и перепродажу велосипедов. В консульстве России в Страсбурге отказались комментировать эту информацию, назвав её "личной", но признали что факт задержания данного сотрудника был, и напомнили, что его отпустили.

А ранее Лайф рассказывал, как украинский подросток за полгода угнал десять автомобилей, велосипедов и мотоциклов. Задержать подозреваемого удалось благодаря ориентировке на угнанную машину.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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