Бывшая пленница скопинского маньяка обратится в прокуратуру после интервью Собчак

Бывшая пленница скопинского маньяка готовит заявление в прокуратуру после интервью Собчак. Видео © Mash

Бывшая пленница скопинского маньяка Екатерина Мартынова готовит заявление в прокуратуру после провокационных высказываний Виктора Мохова в интервью Ксении Собчак. Об этом сообщает Mash.

"На следующей неделе я должна быть в прокуратуре... Я должна заявление распечатать и подписать, то есть пока не подписано и не отправлено обратно в прокуратуру... Он хотел добавиться ко мне в друзья в "ВКонтакте", а во-вторых, в интервью Собчак он напрямую угрожал Лене (вторая пленница Мохова — Прим. Лайфа), сказал, что надо ей заняться", — говорит девушка.

Екатерина считает, что Мохов преследует её, а остановить его неприемлемые высказывания в отношении бывших пленниц можно только тюрьмой.

"Он открыто говорит, что он не против нашей встречи, записывает обращения ко мне через журналистов... То есть он начинает меня преследовать. Я уже не знаю, что мне думать и как себя вести, потому что он на свободе, и в принципе, у него развязаны руки", — сказала девушка телеканалу "360". — "Остановить вот эти разговоры можно только тем, что его привлекут к уголовной ответственности. Если ему просто говорят, что не надо этого делать, он никого не слушает. Значит, нужно сажать обратно в тюрьму".

Мартынова при этом не рассматривает возможность поменять адрес проживания — бегать от преступника она не собирается и надеется, что "в ближайшее время всё разрешится, и он уедет обратно в колонию".

Напомним, скандальное интервью Виктора Мохова Ксении Собчак вышло на YouTube 22 марта и набрало уже более 3 млн просмотров. В ходе него скопинский маньяк сделал несколько пугающих признаний. Так, насильник заявил, что был влюблён в одну из похищенных девушек — Екатерину Мартынову, которой на момент похищения было всего 14. Второй жертве Мохов вообще предложил зачать с ним ребёнка.

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